غرفة القاهرة تنظم معرض "أهلًا مدارس" لتنشيط السوق





قرر مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية خلال جلسته أمس الإثنين تنظيم معرض أهلًا مدارس 2022-2023.



وجاء ذلك بعد مخاطبة وزارة التموين والتجارة الداخلية الغرفة بناءً على موافقة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء على إقامة معرض "أهلًا مدارس" خلال الفترة من 1 إلى 10 من شهر سبتمبر المقبل بصالة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بأرض المعارض بمدينة نصر.



ودعت وزارة التموين والتجارة الداخلية غرفة القاهرة للمشاركة في تنظيم المعرض تخفيفًا عن كاهل المواطن المصري، خاصة محدودي الدخل، والمساهمة في تنشيط الحركة التجارية.



وتتحمل غرفة القاهرة التجارية تكلفة معرض أهلًا مدارس لدعم المواطنين، وتخفيف العبء عن كاهلهم من خلال تلبية كافة مطالبهم من مستلزمات العام الدراسي الجديد من " أدوات كتابية - شنط - أحذية - منتجات جلدية - ملابس - مواد غذائية- حاسب آلي - تابلت "، وغيرها من كافة المستلزمات الدراسية دون أن يتحمل العارضون أي تكلفة في مقابل تقديم نسبة خصم كبيرة على أسعار السلع لدعم المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.



ودعا المهندس إبراهيم العربي المواطنين للاستفادة من هذا المعرض الذي يوفر كل مستلزمات المدارس وبأسعار خاصة في ظل استعداد الأسر المصرية لاستقبال العام الدراسي الجديد، كما دعا العارضون للاستفادة من المعرض بتنشيط الحركة التجارية، وتقديم أكبر نسبة تخفيضات على سلعهم لترويج المبيعات، حيث إن المعرض يحظى باهتمام كبير على كافة الأصعدة، منها اهتمام القيادة السياسية على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته المستمرة بضرورة الاهتمام بكافة الطبقات الشعبية، خاصة محدودي الدخل، وتوفير سلع بأسعار مخفضة لدعمهم مع دخول المواسم منها العام الدراسي الجديد.

وقال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن هناك العديد من المشكلات العالمية منذ أزمة كورونا، ومصر ليست بعيدة عن تأثيرات هذه الأزمات، لكن مع الجهود المصرية بتوفير السلع ساهم فى تخطى الأزمات.

وأضاف عز، فى مداخلة متلفزة لبرنامج "من مصر" مع الإعلامى عمرو خليل، عبر قناة CBC، أن مصر وفرت التمويل اللازم لملء المخازن بالسلع الاستراتيجية لتوفير وحماية الأمن الغذائى المصري، "الزيادة التى حدثت عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، تعتبر زيادة نفسية وبسبب رفع الأسعار بشكل كبير جدا".

وتابع أمين عام اتحاد الغرف التجارية: "الرئيس أعطى توجيه بعدم زيادة الأسعار وذلك قبل شهر رمضان الماضي، وكان هناك شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وخليات نحل تعمل بانتظام لضمان وصول السلع من المصنع للمستهلك دون تدخل أيادى فى المنتصف".

وأكمل: "كل السلع الغذائية متوفرة فى الأسواق رغم الأزمات العالمية، والزيادات التى شهدتها السلع فى العالم لم تحدث مسبقا، ورغم تأثر مصر بالزيادات العالمية، لم تتواكب مع الزيادات التى جرت فى مصر، بل كانت أقل بكثير".





