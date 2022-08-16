تفاصيل مسابقة الأزهر لتعيين 16 ألف معلم 2022.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

مسابقة ضخمة أعلنت عنها مؤسسة الأزهر الشريف، كشفت فيها عن حاجتها لتعيين 16 ألف معلم بالأزهر الشريف، وذلك بعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن تفاصيل مسابقة الـ30 ألف معلم، الأمر الذي جعل الكثيرون من خريجي كليات الأزهر يبحثون عن تفاصيل مسابقة الأزهر الشريف.

وتلبية لرغبة الباحثين عن تفاصيل مسابقة الأزهر الشريف لتعيين 16 ألف معلم، نعرض في السطور التالية الشروط والأوراق والتخصصات المطلوبة.

التخصصات المطلوبة في مسابقة الأزهر 2022



معلم مساعد قرآن كريم من خريجي جامعة الازهر تخصص (علوم شرعية وعلوم عربية).

معلم مساعد (رياضيات) من خريجي كليات التربية أو العلوم بجامعة الأزهر أو من خريجي الجامعات الأخري تخصص الرياضيات.

معلم مساعد لغة إنجليزية من خريجي كليات الألسن والآداب والتربية واللعات والترجمة والدراسات الانسانية تخصص لغة إنجليزية.

معلم مساعد رياض أطفال من الإناث من خريجات كليات رياض الأطفال، كليات الدراسات الانسانية، كليات التربية “الطفولة”.



الأوراق المطلوبة للتقديم بمسابقة الأزهر الشريف 2022:

شهادة الميلاد مميكنة وحديثة.

نسخة من بطاقة الرقم القومي سارية.

نسخة من شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو شهادة الإعفاء للذكور.

شهادة تأدية الخدمة العامة للفتيات.

نسخة من شهادة المؤهل الدراسي.

نسخة من شهادة الخبرة إن وجدت.

صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء.

فيش حديث موجه للتنظيم والإدارة أو الأزهر الشريف عند التقديم.



شروط التقديم في مسابقة الأزهر 2022:

السن لا يزيد عن ٤٠ عاما وقت الإعلان.

أن يجتاز المتقدم كافة الاختبارات التحريرية والشفهية والمقابلة الشخصية.

لا يقل التقدير العام عن جيد.

الأولوية في التعيين لأبناء المراكز المطلوب شغلها كما هو مبين الإعلان، ثم باقي المراكز الأخري على مستوى المحافظة.

لايحق للمتقدم طلب النقل إلا بعد مرور خمسة سنوات من تاريخ إستلامه العمل.

التقدم لشغل الوظائف يكون وفق النطاق الجغرافي الوارد ذكره بالاعلان.، ويتم التأكد من ذلك من خلال بطاقة الرقم القومي.

يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية وقت التقديم لشغل الوظائف المعلن عنها.

أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية وقت التقدم لأداء الاختبارات.