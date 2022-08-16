“الإحصاء”: نمو الصناعات التحويلية بنسبة 3.91% على أساس شهري في مايو
أفادت بيانات أولية من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الثلاثاء 16 أغسطس آب بارتفاع الرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية 3.91% على أساس شهري في مايو أيار.
وقال الجهاز في بيان إن من الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعا في مايو أيار صناعة المشروبات التي سجلت نموا 30.2% على أساس شهري بدعم زيادة الإنتاج في موسم الصيف.
وسجلت الصناعات الغذائية زيادة 3.26% على أساس شهري في مايو أيار.
وشهدت انخفاضا على أساس شهري في مايو أيار صناعة المواد، التي تراجعت 2.57%، والمنتجات الكيماوية وصناعة منتجات المطاط واللدائن التي انخفضت 7.34%.