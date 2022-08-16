“الإحصاء”: نمو الصناعات التحويلية بنسبة 3.91% على أساس شهري في مايو

الاقتصاد
بوابة الفجر


أفادت بيانات أولية من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الثلاثاء 16 أغسطس آب بارتفاع الرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية 3.91% على أساس شهري في مايو أيار.

وقال الجهاز في بيان إن من الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعا في مايو أيار صناعة المشروبات التي سجلت نموا 30.2% على أساس شهري بدعم زيادة الإنتاج في موسم الصيف.            

وسجلت الصناعات الغذائية زيادة 3.26% على أساس شهري في مايو أيار.

وشهدت انخفاضا على أساس شهري في مايو أيار صناعة المواد، التي تراجعت 2.57%، والمنتجات الكيماوية وصناعة منتجات المطاط واللدائن التي انخفضت 7.34%.

 
 

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