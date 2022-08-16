الجزار: إطلاق حملات توعوية وتغيير كشافات الصوديوم بكشافات ليد وتخفيف أحمال الكهرباء فى المباني التابعة لجهاز المدينة



أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أنه تم البدء في تطبيق إجراءات عاجلة لترشيد استهلاك الطاقة والمياه بمدينة 6 أكتوبر، والتي شملت استبدال كشافات الإنارة الصوديوم بكشافات ليد بالطرق الرئيسية وإطلاق الحملات التوعوية، وتخفيف أحمال الكهرباء فى المباني التابعة لجهاز المدينة، واستبدال عدادات المياه بعدادات مسبقة الدفع، وذلك في ضوء توجهات الدولة التي تهدف إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية.



وأوضح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه تم على الفور البدء باستبدال كشافات الصوديوم بكشافات ليد حيث يجري حاليًا استبدال 5 آلاف كشاف صوديوم بكشاف ليد بالطرق الرئيسية، ومنها مدخل الواحات من الفيوم، وطريق الأبنية التعليمية، وطريق ٤٠/٦٦، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبدال باقي كشافات المدينة بكشافات الليد.



وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم تخفيف أحمال الكهرباء فى المباني التابعة لجهاز المدينة، وتطبيق منظومة المياه الرمادية " مياه صرف الأحواض المعالجة ثنائيًا " لري المسطحات الخضراء للجهاز، واستخدام مظلات انتظار السيارات لتوليد الكهرباء عن طريق ربط الخلايا الشمسية على شبكة الكهرباء لتغذية المركز التكنولوجي بالجهاز باستخدام الألواح الكهروضوئية بطاقة ١٠٠ كيلو وات.

وقال: تم البدء أيضًا في تنفيذ حملة توعية للمواطنين تحت شعار " خليك إيجابي" لترشيد استهلاك الطاقة والمياه.



وأشار المهندس عادل النجار إلى أنه تم عقد اجتماع مع مسئولي جميع الإدارات المعنية لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ترشيد استهلاك الكهرباء وذلك في ضوء خطة الدولة بهدف توفير الغاز الطبيعى وتحقيق وفر إضافى بمتوسط يصل إلى 15% من حجم الغاز الطبيعى لتصديره للخارج، وزيادة العائد من النقد الأجنبى، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها العالم.

