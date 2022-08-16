جدارة الوظائف الإدارية 1443 هجريا برواتب مجزية

جدارة الوظائف الإدارية 1443 هجريا، يبحث عدد كبير من خريجي الجامعات، خلال الفترة الأخيرة، عن فرصة للعمل في إحدى الشركات، لذا قام موقع جدارة الوظائف الإدارية 1443 هجريا التابع لوزارة الموارد البشرية بالتسهيل على المواطنين.

وتتيح على موقعها العديد من الوظائف المتعددة المناسبة لأصحاب المؤهلات العليا والدبلومات والثانوية العامة، تابعونا لمعرفة الكثير عنها.

جدارة الوظائف الإدارية 1443 هجريا

ويوفر نظام جدارة الوظائف الإدارية 1443 هجريا، عدد كبير من الوظائف المتنوعة والتي تناسب كل فرد وفقًا للمؤهلات والخبرة العلمية التي يتمتع بها.

ويمكنكم الآن التسجيل على منصة جدارة وإدخال كافة بياناتك، وسوف تظهر أمامك الوظائف المتاحة لك، فضلًا عن توفير الجهد عليك أثناء عملية التقديم للوظائف، ومن بين الوظائف التي تتيحها هي:-

- مساعد إداري.

- سكرتير عام.

- مدقق.

- محلل نظام.

- مساعد خدمات.

- دعم فني.

- مراقب خدمات.

- كاتب.

- مساعد مدقق حسابات.

طريقة التسجيل في جدارة للوظائف الإدارية 1443 هجريا

ولتتمكن من الحصول على وظيفة مناسبة في أقرب وقت، لا بد من التسجيل على موقع جدارة السعودي، واتباع الخطوات التالية:

- يجب الدخول على نظام جدارة عن طريق الرابط التالي (اضغط هنـــــــا).

- اكتب رقم الهوية الشخصية في المكان المخصص لها.

- ثم ادخل تاريخ الميلاد، على أن تكون التاريخ الهجري وليس التقويم الميلادي.

- اكتب رمز التحقق الظاهر أمامك، يجب التحقق من صحة كافة البيانات التي أدخلتها.

- ثم انقر فوق مربع تسجيل الدخول.

- ستظهر صفحة جديدة، قم بكتابة رقم الجوال الخاص بك لكى يتم التواصل عليك منه.

- سيتم إرسال رسالة إليك على الرقم الذي أدخلته، ثم انقر فوق مربع التحقق لتأكيد الرقم.

- أرفق كافة المؤهلات العلمية حتى تحصل على الوظائف الإدارية التي تتماشى مع قدراتك.

- أدخل رقم الكود الموجود أمامك، ثم انقر فوق رمز التحقق.

- انقر فوق أيقونة "تسجيل" لإنشاء حساب خاص بك على الموقع.

ملاحظة هامة.. بعد قيامك بتسجيل حساب على موقع جدارة الإلكتروني، أصبح مهمة البحث عن وظيفة إدارية من أسهل ما يمكن، لأنك تستطيع الإطلاع على جميع الوظائف الشاغرة، فضلًا عن إمكانية معرفة وقت التقديم عليها عند إيجاد الوظيفة التي تناسبك.

جدارة الوظائف الإدارية 1443 هجريا.. شروط التقديم

- يجب على المتقدمين أن يكونوا حاصلين على درجة الليسانس من أي جامعة سعودية.

- يجب ألا يكون للمتقدمين أي ارتباط بأي نوع من العمل في أي قطاع في المملكة، سواء كان عامًا أو خاصًا.

- إذا كان المقدم يحمل شهادة من خارج المملكة ويرغب في التسجيل، فيجب عليه أولًا توثيق الشهادة من داخل السعودية ليتم قبوله.

- يجب أن يكون حاصلًا على دبلومات عليا في التخصص الذي يرغب في التقدم له بعد الانتهاء من درجة البكالوريوس.

- التأكد من صحة كافة البيانات التي تم كتابتها على الموقع، لأنه إذا وُجد أى تعارض في البيانات سيتم الاستبعاد نهائيًا.

مميزات نظام جدارة

- يعد من أفضل المواقع التي تساعد الشباب بالسعودية في الحصول على مجموعة متنوعة من الوظائف المرموقة.

- فضلًا عن أنه نظام مجاني، كما يعمل على مدار الأسبوع من الساعة 8 صباحًا إلى 3 عصرًا.