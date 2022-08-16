طارق عامر ضمن أفضل محافظي البنوك المركزية في العالم بقائمة جلوبال فاينانس العالمية

ادرجت مجلة جلوبال فاينانس العالمية، طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، ضمن قائمة أفضل محافظي البنوك المركزية على مستوى العالم لعام 2022، وذلك للعام الثاني على التوالي والرابعة خلال آخر 6 سنوات.

وحصل محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر على تقييم A- على أدائه خلال 2022، للعام الثاني على التوالي والرابعة خلال آخر 6 سنوات، إلى جانب 9 محافظين آخرين، من بينهم محافظي بنكي السعودية والمغرب.

كما حصل 10 من محافظي البنوك المركزية على تقييم A، فيما لم يحصل سوى Asgeir Jonsson محافظ البنك المركزي الأيسلندي على تقييم A+.

وأصدرت مجلة جلوبال فاينانس محافظو البنوك المركزية الذين حصلوا على أعلى الدرجات، (A، A+، A-) في بطاقات تقرير المصرف المركزي 2022.

وتصنف بطاقات تقرير البنك المركزي، التي تنشرها جلوبال فاينانس سنويًا منذ عام 1994، محافظي البنوك المركزية في 96 دولة ومنطقة ومقاطعة رئيسية بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، والبنك المركزي لشرق الكاريبي، ومصارف دول وسط إفريقيا، والبنوك المركزية لغرب الدول الإفريقية.

وقالت المجلة في بيان لها، إن اختيار عامر ضمن قائمة أفضل المحافظين جاء بناءً على عدد من المحاور والمعايير في الأداء التي نجح قادة السياسة النقدية في العالم في تحقيقها، ومنها التحكم في التضخم، تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، استقرار العملة، وكيفية إدارة أسعار الفائدة.

وتعتمد الدرجات على مقياس من A إلى F للنجاح في مجالات مثل التحكم في التضخم وأهداف النمو الاقتصادي واستقرار العملة وإدارة أسعار الفائدة؛ ويمثل التقييم A أداءً ممتازًا، بينما يشير F للفشل التام.

وقال جوزيف جيارابوتو، مؤسس Global Finance ومدير تحريرها، إنه مع انتشار المخاوف من حدوث ركود عالمي في جميع أنحاء العالم، فإن الأضواء مسلطة على محافظي البنوك المركزية لسن سياسات تساعد في تجنب هذا السيناريو.



وأضاف أن بطاقات تقرير البنك المركزي السنوية الصادرة عن Global Finance تحلل وتقيم قادة السياسة المالية الذين يتخذون القرار الأفضل، وأولئك الذين يحتاجون إلى التحسين.