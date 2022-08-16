تصدر وسم غسيل الكعبة، اليوم الثلاثاء الموافق 16 أغسطس 2022، تريند مؤشرات بحث موقع جوجل العالمي في المملكة العربية السعودية، وخاصة عقب ظهور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي ونائب رئيس مجلس الوزراء وهو يساعد في غسيل الكعبة المشرفة.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية، فجر اليوم الثلاثاء الموافق 16/8/2022، لقطات تظهر ولي العهد السعودي وهو يغسل الكعبة المشرفة، حيث شارك الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء، بمهمة غسيل الكعبة المشرفة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ولي العهد السعودي يشارك في غسيل الكعبة

وظهر ولي العهد السعودي وهو يشارك في غسيل الكعبة، في مقطع فيديو قصير، حيث وصل إلى المسجد الحرام وطاف بالبيت العتيق وأدى ركعتي الطواف فور وصوله، وكان برفقة الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة، واستقبله الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وعقب الانتهاء من الطواف، توجّه ولي العهد السعودي إلى داخل الكعبة المشرفة حيث شارك بغسلها، ثم أدى ركعتي السنة، وشاركه في غسيل الكعبة كلا من الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، والأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد.

وسنُجيب لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، على تساؤلات المتابعين حول الأدوات المستخدمة في غسيل الكعبة وأبرز التقاليد، وهي على النحو التالي:-

الأدوات المستخدمة في غسيل الكعبة وأبرز التقاليد

وخلال الساعات القليلة الماضية، تساءل الكثيرون عن تقاليد غسيل الكعبة المشرفة، حيث تبدأ مرحلة التجهيزات لغسيل الكعبة قبل يوم من الموعد المحدد له، وذلك بتجهيز خلطة الغسل المكونة من (ماء زمام وخلطه مع الورد الطائفي والعود الفاخر)، وتجهيز مناشف يحملها من يقومون بغسل ومسح جدران الكعبة، وبعد أن يخرج الضيوف من جوف الكعبة، تغسل أرضيتها المكسوة بالرخام.

وغسيل جدران الكعبة من الداخل يتم بـ 45 لترًا من ماء زمزم، و50 تولة من الورد الطائفي والعود الكمبودي الفاخر، باستخدام قطع قماش مبللة بماء زمزم الممزوج بدهن الورد، وبعد لانتهاء من مراسم الغسل التي تستمر من ساعة إلى ساعة ونصف، يخرج ضيف الشرف الذي يكون في المعتاد خادم الحرمين الشريفين، أو ولي عهده، أو أمير منطقة مكة المكرّمة، ليطوف بالكعبة قبل أن يغادر الحرم المكي الشريف، وذلك وفقًا لتصريحات سابقة لرئاسة الحرمين الشريفين.