رابط منصة بياناتي الوظيفية.. ننشر شروط الترقية الاستثنائية في قانون العمل 1444

رابط منصة بياناتي الوظيفية يبحث عنه المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث يمكن تسجيل عليه بيانات المواطن والحصول على وظيفة مناسبة، وفيما يلي نقدم لكم رابط منصة بياناتي الوظيفية، كذلك شروط الترقية الاستثنائية في قانون العمل 1444.



شروط الترقية الاستثنائية في قانون العمل 1444

إن شروط ومعايير الترقية الإستثنائية في المملكة العربية السعودية هي بمثابة الحافز الذي يمكن من خلاله للموظفين القيام بالعمل بشكل مميز، وتعتبر شروط الترقية الإستثنائية هي الشروط التي يجب أن تتوفر في موظفي القطاع العام في المملكة السعودية، ووفقًا لما ورد من قبل الوزارة فإن الشروط على النحو التالي:

لا يسمح بترقية الموظف ترقية إستثنائية إن لم يمضي على الترقية الإستثنائية السابقة ثلاث أعوام.

يجب أن يكون حاصل على 4 سنوات من الخبرة في المرتبة 12 أو 13 في حال ترقية الموظف للمرتبة 14 بشكل إستثنائي من قبل الوزير.

يجب أن يكون حاصل الموظف على خبرة لا تقل عن 4 سنوات في المرتبة 13 أو 14 في حالة ترقية الموظف إلى المرتبة 15 بشكل إستثنائي من قبل الوزير.

يجب عدم تجاوز عمر المرشح إلى ترقية إستثنائية تعلو مرتبته بمرتبتين عن 55 عامًا مع مضي عام في وظيفته الحالية.

لن يتم السماح بترقية الموظف مرة أخرى إن لم يمضي على ترقيته الإستثنائية عامين.

يجب أن يحصل الموظف الراغب بالحصول على الترقية الإستثنائية على تقييم ممتاز أو ما يعادلها.

يجب أن يتوفر كافة المؤهلات العلمية المناسبة، وذلك حسب تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية، وهذا عندما يقوم الوزير المختص بترقية الموظف إلى وظيفة أعلى مرتبة وقدر من الوظيفة التي كان يشغلها.

علاوة الترقية الاستثنائية

إن علاوة الترقية الإستثنائية هي ما يتم فيها نقل الموظف من مرتبته الحالية والتي يشغلها لأكثر من عام إلى مرتبة أعلى، وهذا بما يتوافق مع السلم الوظيفي المحدد، وكما يتم في العلاوة الإستثنائية نقل الموظف إلى مراتب أخرى أعلى في داخل السعودية، وهذا ما يحدث في حال توفر كافة الشروط الخاصة بالترقية الإستثنائية، والتي من بينها عدم وجود أي مخالفة للنظام الوزاري أو المخالفة لنظام الترقيات التي يتم متابعتها.

مراتب الترقية الاستثنائية

لم يرد ضمن اللائحة التنفيذية للموارد البشرية مراتب الترقية الإستثنائية، وذلك ما يعني بأن الترقية الإستثنائية تتضمن كافة المراتب والوظائف الحكومية في المملكة، وهذا بما يتوافق مع الشروط والمعايير الموضوع للحصول على هذه الترقية.



خدمة منصة بياناتي الوظيفية

إن منصة بياناتي الوظيفية هي عبارة عن منصة مقدمة لموظفي المملكة العربية السعودية، حيث يتم تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المميزة لهم، وبذلك يتم توفير الوقت والجهد عليهم وتمكينهم من قضاء معاملاتهم بالتوافق مع الأنظمة المعمول بها في الوزارات السعودية.

رابط منصة بياناتي الوظيفية

يمكن من خلال الدخول إلى منصة بياناتي “من هنا” التعرف على كل جديد لدى الوزارة وكذلك القضاء للمعاملات المطلوبة، حيث توفر منصة بياناتي جملة من أهم الخدمات التي يحتاجها الموظف بالمملكة العربية السعودية، حيث يتمكن من الإستعلام والتحديث للبيانات وغيرها من المعامالات الأخرى.