كل ما تود معرفته عن منصة بياناتي الوظيفية النفاذ الوطني الموحد 1444.. خطوات التسجيل والرابط والشروط

تعتبر منصة بياناتي الوظيفية النفاذ الوطني الموحد 1444 تعد من أهم المنصات الإلكترونية التي قامت وزارة الخدمة العامة في السعودية بإطلاقها لكي تنشئ نوافذ للتواصل بين جميع القطاعات الحكومية وفرصة الاستعلام للموظفين عن بياناتهم وأعمالهم وعرضه التفاصيل والتقارير الصحية بشكل مستمر وسوف نتعرف على كيفية الوصول إلى هذه المعلومات من خلال منصة مسار والنفاذ الوطني بالتفاصيل، وفيما يلي نقدم لكم كل ما تود معرفته عن هذه المنصة.



منصة بياناتي الوظيفية

منصة بياناتي هي منصه رقمية تسمى مسار قامت وزارة الخدمة المدنية في السعودية أبلغها لصالح موظفي الخدمه المدنيه وتم تصميمها خصيصا لكي تنشئ قاعدة بيانات تمكن الموظفين في وزارة الموارد البشريه من تحديث بياناتهم وتقديم العديد من الخدمات لهم بالاضافة إلى معرفة تاريخ سجل التوظيف وطباعة الاشعارات الخدمة ويستفيد الموظف من التقارير الصحية بالتعاون مع وزاره الصحة.



منصة بياناتي الوظيفية النفاذ الوطني الموحد 1444

و يمكن لجميع الأشخاص تسجيل الدخول على منصه مسار من خلال رقم الوصول الوطني باتباع الخطوات التالية:

قم بالضغط على الرابط الرسمي لمنصة مسار الإلكترونية من هنا. الضغط على تسجيل الدخول ثم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور بشكل صحيح. قم بكتابة رمز التحقق الذي يظهر في الصورة ثم الضغط على تسجيل الدخول. كما يتم تحديد الخدمات الفردية. ثم الضغط على خدمة البيانات خير التشغيل.



كيفية التسجيل في منصة مسار 1444

يمكن للموظفين التسجيل في منصة مسار من احد اتباع الخطوات التالية:

الضغط مباشرة على رابط مسار ثم الضغط على مستخدم جديد. الضغط على انشاء حساب جديد وادخال البيانات المطلوبة من رقم الهوية وتاريخ الميلاد وغيرها. الضغط على ايقونة التحكم وملء البيانات المطلوبه. ثم من البيانات الوظيفية والمؤهلات. الالتزام والتأكد من صحة البيانات المدخله ثم الضغط على ارسال الطلبة.

تعرف على شروط استخدام منارة مسار