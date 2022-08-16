أسعار الدولار في ختام التعاملات اليوم الثلاثاء 16-8-2022

استقرت أسعار الدولار أمام الجنيه، فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 16 أغسطس 2022، عند نفس مستويات إغلاق الأسبوع الماضي، والتي شهد فيها ارتفاعًا أمام الجنيه بنحو 20 قرشًا خلال الأسبوعين الماضيين، وجاء متوسط سعر الدولار عند19.83 جنيه للشراء، 18.89 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم





سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

19.09 جنيه للشراء.

19.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

19.10 جنيه للشراء.

19.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

19.10 جنيه للشراء.

19.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

19.12 جنيه للشراء.

19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

19.12 جنيه للشراء.

19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.15 جنيه للشراء.

19.18 جنيه للبيع.

أعلى سعر لبيع وشراء الدولار

سجل أعلى سعر لبيع وشراء الدولار في مصر، اليوم الأحد، في إطار متابعتها اللحظية لسعر الصرف وأسعار العملات، سجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:



أعلى سعر للشراء

سجل سعر الدولار أعلى سعر للشراء، الأحد، في مصرف أبوظبي الإسلامي بقيمة 19.15 جنيها، وسجل سعر الدولار أقل سعر للبيع، اليوم، في البنك الأهلي المصري بقيمة 19.16 جنيها.

اسعار الدولار عالميا:



تراجع مؤشر الدولار مع توخي المتعاملين الحذر من وضع رهانات كبيرة قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية، والتي ستدقق فيها الأسواق سعيا لإرشادات على مدى حدة رفع الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

وحسب وكالة أنباء “سي ان بي سي عربية”د انخفض مؤشر الدولار بحلول الساعة 11.30 بتوقيت جرينتش إلى 106.035، وتراجع الدولار مقابل الين الياباني إلى 134.9 وسجل اليورو ارتفاعا مقابل الدولار إلى 1.0226.

وتترقب الأسواق اليوم صدور بيانات التضخم الأميركية والتي من شأنها أن تحدد مدى حدة رفع الفدرالي الأميركي لسعر الفائدة مستقبلًا.

ويتوقع اقتصاديون أن يسجل التضخم الأساسي 8.7% على أساس سنوي، وهو تراجع ضئيل عن رقم يونيو حزيران الهائل البالغ 9.1%، ومن المتوقع أن يسجل معدل التضخم الأساسي 0.5% على أساس شهري.

وقالت كارول كونج محللة العملات في كومنولث بنك أوف أستراليا كل الأنظار تتجه إلى مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي، مضيفة "كانت العملات هادئة هذا الأسبوع، ولا نتوقع أن يتحرك الدولار خارج نطاقه قبل البيانات، إلا في حالة وقوع حدث إخباري كبير".



سعر اليورو الأوروبى اليوم



ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند 19.10 للشراء، 19.39 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصري.



استقر سعر اليورو اليوم لدى البنك المركزي المصري إلى 19.54 جنيه للشراء، و19.63 جنيه للبيع، حسب نشرة البنك المركزي "cbe.org.eg".

وسجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي إلى 19.46 جنيه للشراء، و19.63 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل اليورو 19.46 جنيه للشراء، و19.62 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم





استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 22.86 جنيه للشراء، 23.10 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وفي البنوك الخاصة، سجل الجنيه الإسترليني في البنك التجاري 22.73 جنيه للشراء و22.90 جنيه للبيع، وفي العربي الإفريقي، سجل الإسترليني 22.68 جنيه للشراء و22.87 جنيه للبيع، وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الجنيه الإسترليني 22.61 جنيه للشراء و22.75 جنيه للبيع.