تنسيق المرحلة الثانية 2022.. موعد الإعلان وأماكن تسجيل الراغبات

تنسيق المرحلة الثانية 2022 مطلوب على جوجل، حيث يريد الطلاب والطالبات الذين لم يلحقوا تنسيق المرحلة الأولى معرفة موعد فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات الطلاب، وذلك ما تقدمه بوابة الفجر الإلكترونية عبر السطور التالية، كذلك أماكن تسجيل الرغبات التي وفرتها وزارة التعليم العالي.

موعد تنسيق المرحلة الثانية 2022

وبشأن انطلاق تنسيق المرحلة الثانية 2022، أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن عقد مؤتمر صحفي غدا الأربعاء، لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى لـتنسيق الجامعات2022 الحكومية والمعاهد، وتحديد موعد تنسيق المرحلة الثانية.

ومن المقرر أن يحدد الوزير مواعيد تنسيق المرحلة الثانية والحد الأدنى للشعبتين العلمي والأدبي، وذلك بحضور السيد عطا، رئيس قطاع التعليم المشرف العام على مكتب التنسيق، والدكتور عادل عبدالغفار، المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة ولفيف من قيادات وزارة التعليم العالي.

تنسيق الكليات 2022

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت الحد الأدنى للمرحلة الأولى في تنسيق الكليات 2022، حيث تقرر فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى في تنسيق الكليات 2022، اعتبارًا من يوم الخميس الماضى 11/8/2022 وحتى اليوم الثلاثاء الموافق 16/8/2022، وذلك وفقًا للحد الأدنى.

وجاء الحد الأدنى للمرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2022 بنحو: الشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر، فيما جاء تنسيق الكليات 2022 للشعبة الهندسية: 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر، وللشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر.

انطلاق تنسيق المرحلة الثانية 2022

ومن المتوقع أن تنسيق المرحلة الثانية 2022 سيكون بعد الانتهاء من تنسيق المرحلة الأولى 2022 مباشرة، وبنسب أقل من النسب المقررة للمرحلة الأولى.

خطوات تنسيق المرحلة الثانية 2022

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكترونى https://tansik.digital.gov.eg/application/، للتقديم في تنسيق المرحلة الثانية.

إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك، للتقديم في تنسيق المرحلة الثانية.

إدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي، للتقديم في تنسيق المرحلة الثانية.



أماكن تنسيق المرحلة الثانية 2022