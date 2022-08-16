يرغب عدد كبير من الأشخاص، خلال الفترة الأخيرة، في معرفة شروط القبول في الحرس الملكي 1444 وخطوات التقديم، وينتظرون الموعد الذي سيتم فيه الإعلام عن فتح باب التقديم، ولكن حتى يتم فتح باب التقديم سوف نقوم بمعرفتكم كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الشأن.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، شروط القبول في الحرس الملكي 1444 وخطوات التقديم، وهي على النحو التالي:-

شروط القبول في الحرس الملكي 1444

هناك العديد من الشروط الواجب الالتزام بها لكي تتمكن من عملية التقديم في الحرس الملكي، وهي كالتالي:

- يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية لأبوين سعوديين، وليس لديه أي جنسية أخرى.

- يشترط أن يكون عمر المتقدم لا يقل من 17 عاما ولا يزيد عن 30 عاما.

- يشترط أن يجتاز الفحص الطبي بنجاح لإثبات أنه لا يعاني من أي أمراض.

- يشترط أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الثانوية العامة (قسم العلوم الطبيعية - قسم العلوم الإدارية والاجتماعية - قسم العلوم الشرعية)، أو المعاهد العلمية حسب شروط كل برنامج، ولا يقبل من هو حاصل على شهادة الثانوية الصناعية أو الزراعية أو معهد إعداد المراقبين أو المعاهد الصحية.

- يشترط أن لا يقل طوله عن 170 سم.

- يشترط أن يكون الوزن مناسبًا لطوله وأن يكون ذا بنية جيدة تتناسب مع طوله.

- يشترط أن لا يكون قد سبق له العمل مع أي جهة حكومية أو عسكرية.

- يشترط أن يقوم بأداء اختبار القدرات والاختبار التحصيلي.

- يشترط أن تكون زوجته سعودية.

يلزم عليه تقديم شهادة تثبت حسن السير والسلوك.

- يشترط أن يكون لديه القدرة على اجتياز المقابلة التي تجريها الهيئة.

- يشترط أن يتعهد المتقدم على نفسه بالخدمة العسكرية مدة 4 سنوات.

خطوات التقديم على الحرس الملكي 1444

لكي تتمكن من التقديم على الحرس الملكي 1444، قم باتباع الخطوات التالية:-

- قم بالدخول مباشرة على رابط التقديم على وظائف الحرس الملكي من خلال الرابط التالي (اضغط هنـــــــا).

- قم بالضغط على التحاق جديد تقديم طلب.

- بعد ذلك قم بإدخال رقم الهوية الوطنية البيانات الشخصية مثل الاسم رباعي ثم الضغط على (تسجيل).

- قم بقراءة الشروط والتعليمات ثم قم باضغط على أيقونة (موافق).

- قم بإدخال البيانات الشخصية الخاصة بك، والتي تتحدث فيها عن دراستك وتاريخ الميلاد وكلمة المرور.

- بعد ذلك قم بإدخال رقم الهاتف الذي سوف تصل رسالة التفعيل إليه وتفعيل الرقم.

- واخيرا، قم بالضغط على (تقديم طلب التحاق).