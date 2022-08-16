يسعى معظم جماهير المارد الأحمر، لمعرفة موعد مباراة الاهلي وايسترن كومباني في الدوري والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع، وذلك لمتابعة اللقاء وتشجيع الفريق.

وازدادت معدلات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، عبر موقع جوجل العالمي، عن موعد مباراة الاهلي وايسترن كومباني في الدوري والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ويواجه النادي الاهلي نظيره فريق ايسترن كومباني، مساء غدا الأربعاء الموافق 17 أغسطس 2022، على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، موعد مباراة الاهلي وايسترن كومباني في الدوري والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع، وهي على النحو التالي:-

موعد مباراة الاهلي وايسترن كومباني في الدوري

سيكون موعد مباراة الاهلي وايسترن كومباني في الدوري، مساء غدا الأربعاء الموافق 16/8/2022، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في تمام الساعة 9 مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة 10 مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة 11 مساءا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وايسترن كومباني في الدوري

وستكون القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وايسترن كومباني في الدوري، قناة اون تايم سبورت 1 الرياضية المفتوحة On Time Sports 1 HD، بوجود استوديو تحليلي قبل وبعد اللقاء، وبمثول كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

التشكيل المتوقع لمباراة الاهلي وايسترن كومباني في الدوري

ومن المتوقع أن يبدأ الاهلي اللقاء بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: كريم فؤاد - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة - محمد أشرف.

خط الوسط: أليو ديانج - محمد فخري - لويس ميكيسوني - محمد هاني - محمود المتولي.

خط الهجوم: حسام حسن.

وعلى الجانب الآخر، متوقع سيبدأ بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمي: عمرو حسام.

خط الدفاع: أحمد السعيد (متعب) - كمال أبو الفتوح - أحمد عبدالموجود (جودة) - يوسف مجدي عبدالغني.

خط الوسط: أحمد أبو بكر (موكشا) - أحمد حمزة (حمزاوي) - أحمد تمساح - خالد مصطفى.

خط الهجوم: عماد ميهوب - محمد خليفة.

أخر مواجهة جمعت بين الاهلي وايسترن كومباني

انتهت مباراة الدور الأول بين الاهلي وايسترن كومباني بفوز المارد الأحمر بنتيجة 4-1 في الجولة الرابعة عشرة للمسابقة، باستاد الاهلي والسلام، سجل رباعية الأهلي حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر ووليد سليمان، فيما سجل فراس بن عفيفية هدف ايسترن كومباني الوحيد.