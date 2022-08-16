شروط التقديم على برنامج الدعم الزراعي 1444 (اعرف الخطوات)

يبحث عدد كبير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية، خلال الساعات القليلة الماضية، عن شروط التقديم على برنامج الدعم الزراعي 1444 والخطوات أيضا.

وتسعى الحكومة السعودية إلى دعم الأشخاص العاملين في المجال الزراعي، حتى يزداد دخلهم وتعمل على إمدادهم بالسلع مثل (القمح - العلف - السكر - فول الصويا.. وغيرها)، وأن هذا تعتبر أحد برامج التنمية الريفية الزراعية ولكن بنسخته الجديدة حيث أن الغرض منه تعظيم الاستفادة لدعم الغذاء بجانب الاستفادة لأكثر من 25000 مربي ماشية شهرية.

وسنعرفكم خلال هذا المقال، موعد نزول الدعم الزراعي للمستفيدين، ويتم صرف ذلك الدعم في أول أيام الشهر الميلادي في كل شهر من شهور السنة حيث يتم إيداع المبلغ في حساب المستفيدين وقد يتأخر الدعم لليوم الثاني أحيانا.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، شروط التقديم على برنامج الدعم الزراعي 1444 والخطوات، وهي على النحو التالي:-

خطوات التقديم على برنامج الدعم الزراعي 1444

ويمكنكم الآن التقديم في برنامج الدعم الزراعي 1444 لكي تتمكن من الاستفادة منه من خلال الخطوات التالية:

- قم بالتوجه إلى منصة وزارة الزراعة السعودية (اضغط هنـــــــا).

- بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة (استعراض الخدمات الإلكترونية).

- ثم انقر على خدمة الثروة الحيوانية.

- بعد ذلك حدد برنامج دعم صغار مربي الماشية.

- ثم انقر على (طلب الخدمة).

- أضف رقم الهوية

- أضف كلمة المرور

- ثم انقر على زر تسجيل الدخول.

- قم بالضغط على تقديم طلب دعم.

- سوف يتم عرض البيانات أمامك.

- بعد ذلك أضف حسابي الايبان الخاص بك.

- اختر الموقع الخاص بك.

- في حالة كنت تريد القيام بتعديل البيانات الخاصة بالماشية يمكنك النقر على (طلب تعديل إعداد الماشية).

- ثم انقر على أيقونة إرسال.

- اقرأ القوانين والأحكام جيدا ثم وافق عليها.

- ثم انقر على أيقونة إرسال.

الشروط التقديم على برنامج الدعم الزراعي 1444

- يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو يملك بطاقة تنقل.

- يشترط أن يكون المتقدم من صغار مربي المواشي.

- يشترط أن يكون المتقدم لا يعمل في إحدى القطاعات العامة أو الخاصة.

- يشترط أن يكون المتقدم ليس موقوفا أو سجينا أو مقيم إقامة دائمة في مراكز الرعاية والإيواء.

- يشترط أن يكون سن المتقدم لا يقل عن 21 سنة.

- يشترط حصول المتقدم على البطاقة الصحية وعليه أن يكون ملتزم بكافة الشروط الصحية والفنية الخاصة بالماشية التي تم اعتمادها من قبل الوزارة.

- يشترط كذلك أن يكون المتقدم يملك حساب بنكي مسجل باسمه ونشط.

- يشترط أن يتم رفع طلب الدعم عبر البوابة الإلكترونية أو التطبيق.

- يشترط أن يكون المتقدم مقيم إقامة دائمة في المملكة أثناء مدة الاستفادة من الدعم.