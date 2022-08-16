"سكني": إصدار 700.6 ألف شهادة لضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول

أصدر برنامج "سكني" بالسعودية 700.6 ألف شهادة لضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول منذُ انطلاق المبادرة حتى نهاية شهر يوليو/ تموز 2022.

وقال "سكني"، في تقريره الشهري، إن 7208 أسر استفادت من خياراته خلال شهر يوليو/ تموز الماضي، بينما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول في الشهر ذاته 9184 أسرة، ضمن جهود البرنامج المستمرة لتمكين الأسر من تملّك المسكن الأول؛ تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 بالوصول إلى 70% نسبة تملك بحلول 2030.

وأوضح "سكني"، أن 87.47 ألف أسرة استفادت من جميع خياراته السكنية والتمويلية منذ بداية العام حتى نهاية يوليو/ تموز الماضي، فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول 104.49 ألف أسرة.

واستعرض التقرير الحلول السكنية والتمويلية التي يتيحها البرنامج، متضمنةً باقات الدعم السكني الاختيارية الجديدة، وهي: (باقة الدعم المقدم، باقة الإيجار، باقة الأثاث، باقة البناء الذاتي، باقة تجديد المسكن).

وتمنح الباقات الجديدة المستفيد حلولًا مرنة ومتعددة، وذلك بتقديم دعم فوري غير مسترد لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل والمطورين العقاريين.

ويُقدم موقع وتطبيق "سكني" مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية، تشمل: المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونيًا، والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية و"المقاول المعتمد"، وخدمة التمويل الإلكتروني و"السوق العقاري"، فضلًا عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونيًا.