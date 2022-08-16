أسعار الذهب تتراجع مع ترقب محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي

انخفضت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع بقاء الدولار قرب أعلى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع بينما ينتظر المستثمرون إشارات بشأن زيادات أسعار الفائدة من محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.20 بالمئة إلى 1775.40 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1840 بتوقيت جرينتش بعد أن هبط أكثر من واحد في المئة يوم الاثنين.

وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.43 بالمئة إلى 1790.30 دولار.

واستقر مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع الذي سجله في وقت سابق في الجلسة.

وسيُنشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي لشهر يوليو تموز عند الساعة 14:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأربعاء.

وقال إدوارد مويا كبير المحللين في أواندا "محضر الاجتماع سيؤكد على الأرجح الاعتقاد بأن زيادات نشطة لأسعار الفائدة ما زالت على الطاولة، وهو ما قد يدعم الدولار ومن المحتمل أن يضع ضغوطا نزولية على الذهب".

وأكد بضعة مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي مؤخرا على الحاجة إلى مواصلة زيادة أسعار الفائدة لمحاربة تضخم مستمر. ويُعتبر الذهب أداة للتحوط ضد التضخم لكن أسعار الفائدة المرتفعة تجعل المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا أقل جاذبية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 20.14 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاتين 0.27 بالمئة إلى 935.65 دولار، وصعد البلاديوم 0.30 بالمئة إلى 2152.60 دولار.