أسعار الدواجن والبيض مساء اليوم الثلاثاء 16-8-2022 بالدقهلية

انخفضت أسعار الدواجن البيضاء والحمراء، مساء اليوم، في محافظة الدقهلية، وذلك وفقًا لآخر المستجدات والتطورات التي تشهدها السوق المحلية خلال التعاملات اليومية.

سعر الدواجن البيضاء

ورصدت “الفجر”، أسعار الدواجن في محافظة الدقهلية، حيث سجل سجل كيلو الفراخ الأبيض متوسط سعر 27 و26 جنيهًا، وسعر كيلو الفراخ الأمهات 24 متوسط 25 جنيهًا.

سعر الدواجن الحمراء بالدقهلية

سجل متوسط سعر الفراخ الساسو 33 جنيها للكيلو، وسجل سعر الفراخ البلدي نحو 49 جنيهًا للكيلو، وذلك بزيادة تصل إلى 2 جنيهًا عن تعاملات أمس.

أسعار البيض

أما عن أسعار البيض، فتشهد استقرارًا خلال الفترة الحالية، ليستقر سعر كرتونة البيض عند 57 جنيها تصل للمستهلك بسعر 60 جنيها.