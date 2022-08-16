ارتفاع معظم مؤشرات وول ستريت بدعم من مكاسب لأسهم شركات التجزئة

الاقتصاد
وول ستريت
وول ستريت

أغلق المؤشران داو جونز وستاندر اند بورز 500 على ارتفاع يوم الثلاثاء بدعم من مكاسب لأسهم وول مارت وهوم ديبوت في أعقاب نتائج وتقديرات أقوى من المتوقع، في حين تراجعت أسهم التكنولوجيا دافعة المؤشر ناسداك للانخفاض.

وتوقعت وول مارت هبوطا في أرباحها للعام بكامله أصغر من تقديراتها السابقة في حين تجاوزت مبيعات هوم ديبوت  الفصلية التوقعات.

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام، وهو ما أثر سلبا على أسهم التكنولوجيا وشركات النمو الأخرى.

وبعد أن واجهت صعوبة في معظم النصف الأول من العام، ارتدت الأسهم في بورصة وول ستريت للصعود منذ منتصف يونيو حزيران بدعم من أرباح أفضل من المتوقع للشركات الأمريكية.

ويشعر المستثمرون بتفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي يمكنه تحقيق هبوط ناعم للاقتصاد بينما يشدد سياسته النقدية ويرفع أسعار الفائدة لخفض أعلى معدل للتضخم في عقود.

وبحسب بيانات أولية، أنهى المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي جلسة التداول مرتفعا 8.64 نقطة، أو 0.20 بالمئة، إلى 4305.78 نقطة في حين تراجع المؤشر ناسداك المجمع 25.22 نقطة، أو 0.19 بالمئة، ليغلق عند 13103.14 نقطة.

وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعا 239.46 نقطة، أو 0.72 بالمئة، إلى 34151.90 نقطة.

ويرى المتعاملون الآن فرصة بنسبة 60 في المئة لأن يرفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه في سبتمبر أيلول وفرصة بنسبة 40 في المئة لزيادة قدرها 75 نقطة أساس.

البورصة الامريكية داو جونز ستاندر اند بورز اسهم التكنولوجيا وول مارت

الأكثر قراءة

عاجل.. العروض تنهال على نجم الزمالك المعار

عاجل.. تعرف على حقيقة حبس مرتضى منصور

عاجل.. الزمالك يطلب 10 مليون إسترليني للموافقة على انتقال زيزو للدوري الإنجليزي

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقتين من العيار الثقيل

إعلامي يفجر مفاجأة قوية بشأن حبس مرتضى منصور

عاجل.. مرتضى منصور يبلغ العاملين في الزمالك بغيابه لمدة شهر

الأهلي يعرض ثلاثي الفريق على بيراميدز لعقد صفقة تبادلية كبرى

عاجل.. ضربة موجعة قوية للأهلي قبل موقعة ايسترن كومباني