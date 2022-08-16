الأسهم الأوروبية تواصل الصعود لليوم الخامس على التوالي

واصلت الأسهم الأوروبية الارتفاع لخامس جلسة على التوالي يوم الثلاثاء مدعومة بمكاسب للقطاعات الدفاعية وشركات التعدين، رغم أن المخاوف حيال ركود محتمل قيًدت صعود السوق.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.2 بالمئة، مسجلا أعلى مستوى في عشرة أسابيع.

وقفزت أسهم شركات التعدين 3.2 بالمئة لتأتي في مقدمة الرابحين مدفوعة بقفزة 5.5 بالمئة في أسهم مجموعة بي إتش بي العالمية للتعدين المسجلة في لندن بعد أن أعلنت عن نتائج قوية.

وصعدت أيضا أسهم شركات الاتصالات وشركات المرافق، وهما قطاعان ينظر إليهما على أنهما رهان أكثر آمانا أثناء الضبابية الاقتصادية.

واستقرت الأسهم الأوروبية هذا الأسبوع قرب مستوياتها المرتفعة التي سجلتها مؤخرا على الرغم من بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين والولايات المتحدة وأيضا المخاوف من تعطل إمدادات الغاز في ألمانيا.