أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17-8-2022.. سعر المعدن الأصفر بعد الارتفاع الأخير

قفزت أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية أمس الثلاثاء، ليرتفع سعر جرام الذهب بنحو 17 جنيه ويسجل جرام الذهب عيار 21 سعر 1080 جنيه، وسجل سعر الأوقية 1776.5 دولار، بعد أن شهد تذبذب خلال التداولات اليوم بين 1783 إلي 1775 دولار واستقر سعر المعدن الأصفر في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء.



أسعار الذهب بالأسواق الأن :



سعر الاوقية: 1776.5 دولار

سعر الذهب عيار ٢١: 1085 جنيه

سعر الذهب عيار ٢٤: 1240 جنيه

سعر الذهب عيار ١٨: 930 جنيه

سعر الذهب عيار ١٤: 725.4 جنيه

سعر جنيه ذهب دون مصنعية أو دمغة أو ضريبة 8680 جنيه

أسعار الذهب عالميًا:



انخفضت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع بقاء الدولار قرب أعلى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع بينما ينتظر المستثمرون إشارات بشأن زيادات أسعار الفائدة من محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.20 بالمئة إلى 1775.40 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1840 بتوقيت جرينتش بعد أن هبط أكثر من واحد في المئة يوم الاثنين.

وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.43 بالمئة إلى 1790.30 دولار.

واستقر مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع الذي سجله في وقت سابق في الجلسة.

وسيُنشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي لشهر يوليو تموز عند الساعة 14:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأربعاء.

وقال إدوارد مويا كبير المحللين في أواندا "محضر الاجتماع سيؤكد على الأرجح الاعتقاد بأن زيادات نشطة لأسعار الفائدة ما زالت على الطاولة، وهو ما قد يدعم الدولار ومن المحتمل أن يضع ضغوطا نزولية على الذهب".

وأكد بضعة مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي مؤخرا على الحاجة إلى مواصلة زيادة أسعار الفائدة لمحاربة تضخم مستمر. ويُعتبر الذهب أداة للتحوط ضد التضخم لكن أسعار الفائدة المرتفعة تجعل المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا أقل جاذبية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 20.14 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاتين 0.27 بالمئة إلى 935.65 دولار، وصعد البلاديوم 0.30 بالمئة إلى 2152.60 دولار.