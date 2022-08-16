نور طلعت تكتب: على شاطئ الإنسانية لنجم الجيل.. الجانب الآخر في حياة تامر حسني

ما أن يأتي يوم السادس عشر من أغسطس كل عام حتى تنفرج طاقة الصبر التي كنت أدخرها على مدار العام كي أحتفل بعيد ميلاد صديقي الغالي النجم تامر حسني، على طريقتي الخاصة من خلال رصد نجاحاته وإنجازاته الساحقة التي يحققها كل عام، سواء في مقال أو تقرير ولكني شعرت هذا العام برغبتي أن أتحدث عن صديقي بكتابة مقال أحاول من خلاله أن أسبح على شاطئ الإنسانية لنجم الجيل، وأن أغوص في تفاصيل فارس الطبع، دائم النصح، كثير الخير، داعم الغير، كل تلك المحاور كان حافزًا أن أحاول أسرد عنك بعض الكلمات في تلك السطور القادمة.

تامر حسني

وها أنا الآن سارحة بقلمي، وشاردة بذهني دون ترتيب أو تنسيق، سأبدأ مقالي.. ومن هذا المنطلق فإن تامر حسني، من الشخصيات التي تحرص على أن تكون بجانب أصدقائها، ويزيد تامر عنهم في أنه يبحث داخل كل أصدقائه عن أفضل نسخة منهم، دون يأس من محاولاته الدائمة نحو تغييرهم للأفضل، بل ويختصر عليهم سنوات من العمر من خلال خبراته وتجاربه ورحلة نجاحه وبناءه العصامى، مما يسهل عليهم قطع مسافات كبيره ربما فى الطريق الخاطئ، فبنصائح المحب والمخلص يساهم برسم طريق سوى لكل من صادفهم بكل حب وإيثار للنفس، وهو ما يثبت أنه شخصًا سويًا من الداخل، ولا يسعى إلا للخير للجميع.

وعن دعم الوجود، يكون تامر حاضرًا وبقوة، فيخلق من أصدقائه نجومًا، ولديه طاقة صبر أن يتعلموا في تجاربه على المستوى الشخصي لحين بناء خبراتهم، وبكافة كلمات التشجيع، ومنها يصنع نجومًا جدد فى كافة المجالات، ومنها خلق لأصدقائه عملًا جديدا إضافيا للعيش بشكل أفضل.

تامر حسني

وأتذكر سؤالي المُلح لتامر حسني، دائمًا في فترة انتشار كورونا، لماذا تلتقط الصور التذكارية مع جمهورك دون "الماسك"؟ ألم تخشى من العدوى؟ فكان رده لي قائلا: "هو مينفعش صورة للذكرى بماسك لأني في الصورة بجبر خاطر اللي طلب يتصور معايا، وبالماسك محدش هيعرف إنه أنا"، فصمت بُرهة ثم تذكرت مقولة: "من سار بين الناس جابرًا للخواطر رعاه الله في جوف المخاطر"، أي ومعناه من يسعى لجبر خواطر الناس، أنقذه الله من أي مخاطر قد تصيبه.

تامر حسني

ولم أنسى عندما تطرقت بالحديث معه في حوار عن كِبر السن وعلامات الشيخوخة والموت ومرارة الفراق قال لي: "الزمن لما بيجري فهو بيجري عشان نقابل أحن وأعظم ما في الحياة ربنا، مش هتزعلي إلا لو إنتي متوسمة شر في ربنا عشان كده لازم تعرفي إن ربنا الحنون الأعظم والحقيقة المطلقة اللي بيموت بيروح مكان اسمه دار الحق والدنيا اسمها دار الباطل يعني اللي بيموت هو في مكان أفضل بكتير كفاية إنه في مكان مفيهوش غير خير ربنا"، ثم نصحني بالتفاؤل تجاه هذا الموضوع قائلًا: "خليكي حسنة الظن في ربنا وشوفي الرحيم الجميل الحنون اللي هيفاجئ كل البشر بكرمه ورحمته بعد ما نموت ونفهم حقيقة الخلق".

دائمًا تامر حسني، يحسن الظن في الأشخاص ولم يفرض سوء الظن أبدًا في أي شخص، وهذا ما لاحظته عندما يتصرف أي شخص بطريقة سيئة، فيضع تامر له عدة أعذار وأسباب لتبرئ هذا الشخص من المواقف السيئة التي يفتعلها.

تامر حسني

ويحرص تامر حسني، دائمًا على منح النصائح لكل من حوله وليكن أبرزها: "لا تتسرع في الحكم على الآخرين قبل أن تعلم الحقيقة كاملة، لا تقم بأي ردة فعل عندما تكون منفعل اهدأ أولًا ثم تصرف، قبل أن تتلفظ بأي لفظ جارح ضع نفسك مكان هذا الشخص وتخيل الإحساس الذي يشعر به".

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شكرًا تامر حسني أنك موجود وبك نرفع رؤوسنا ليس فنيًا فقط، وإنما لشرف التعامل الإنساني معك.. كل عام وأنت كما أنت.