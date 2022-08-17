حصاد الـ "توك شو".. كشف أعداد مصابي حريق كنيسة المنيا والحالة الصحية لمصابي كنيسة إمبابة

شهدت مصرر على مدار 24 ساعة، العديد من القضايا الهامة، التي ركزت عليها برامج التوك شو، والقنوات الفضائية، من بينها، موعد الانتهاء من محطة سكك حديد مصر ببشتيل، بالإضافة إلى أعداد مصابي حريق كنيسة المنيا والحالة الصحية لمصابى كنيسة إمبابة، فضلا عن تكلفة إنشاء مشروع مدينة زويل.

موعد الانتهاء من محطة سكك حديد مصر

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه تم إنشاء محطة سكك حديد مصر الجديدة بمنطقة بشتيل، وتحوي كافة الإمكانيات من مولات وجراجات.

وأوضح وزير النقل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر قناة صدى البلد، أنه تم الانتهاء من نحو 75% من الأعمال بالمحطة؛ وسيتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمحطة في شهر ديسمبر.

ولفت الفريق كامل الوزير، إلى أنه تم إنشاء 3 محاور جديدة على النيل بالصعيد، وتم تغيير مسار المونوريل ليكون مجاورًا لمحطة بشتيل لخدمة الركاب، وسيتم حل مشاكل المواصلات بهذه المنطقة عبر المحاور التبادلية.

ولفت وزير النقل، إلى أنه عرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي خطة لتطوير موانئ الإسكندرية، ومصر لم تبيع ولن تبيع موانئ أو أصول؛ إنما تشارك في الإدارة والتشغيل.

أعداد مصابي حريق كنيسة المنيا

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه لا توجد إصابات في حريق كنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا تستدعي النقل للمستشفيات، وأنه لا يوجد سوى إصابتين طفيفة جدًا، أحدهما من العاملين بالكنيسة، والآخر من فرق الحماية المدنية.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الثلاثاء، إنه تم إسعاف المصابين في موقع الحادث، مؤكدًا أن "المصابين في حريق كنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا هما أحد العاملين بالكنيسة، وأحد أفراد الحماية المدنية".

وأوضح متحدث وزارة الصحة، أن غرفة العمليات المركزية للإسعاف تلقت بلاغًا بتمام الساعة 2 ونصف ظهرًا، ووصلت 2 و36 دقيقة، ودفعت بـ4 سيارات لم يتم استخدامها، منوهًا إلى أن الوزير وجه برفع درجة الاستعداد في المستشفيات المحيطة.

وفى سياق متصل، كشف الدكتور حسام عبدالغفار، عن تطورات الحالة الصحية لمصابي حريق كنيسة أبوسيفين بإمبابة، قائلًا إن "أحد المصابين خرج من مستشفى الباب العالي، وتبقى 6 مصابين حالتهم مستقرة، وحالة على جهاز التنفس الصناعي أكثر استقرارًا، كما خرج 5 مصابين من مستشفى العجوزة، وتبقى 3 مصابين حالتهم مستقرة".

حصيلة حوادث حريق 2021

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك 10 آلاف حادث حريق العام الماضي بسبب الماس الكهربائي، أي 27 حادًث يوميًا، مشيرًا إلى أن حريق كنيسة أبو سيفين يحدث في العشرات من المؤسسات يوميًا، ولكن لم يتم الاهتمام إعلاميا بهذا الأمر، بسبب أن الكنيسة هي من تعرضت للاحتراق، وليس مؤسسة عادية.

وتابع "الديهي"، خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك ضرورة لمواجهة من يثير الفتنة بكل قسوة، لأنهم يعبثوا بقضايا لا يجوز أن تشهد أي عبث.

ولفت إلى أن الحديث عن قضية حريق كنيسة أبو سيفين بشكل سلبي يؤثر سلبًا على مصر، خاصة وأن القاهرة تقوم بمفاوضات للحصول على قروض وتعمل على جذب استثمارات جديدة، مستطردًا "المؤسسات هتقول الوضع في مصر غير آمن".

وأضاف أن فرنسا شهدت حرائق في الغابات بسبب الجفاف، والتغيرات المناخية، ولم يتحدث أحد على فشل الحكومة بسبب الحريق، والجميع يتكاتف من أجل إطفاء الحرائق في أسرع وقت.

تكلفة إنشاء مشروع مدينة زويل

على صعيد آخر، قال الدكتور محمود عبدربه، الرئيس التنفيذي لمدينة زويل، إن هناك دعم من قبل شركاء النجاح لمدينة زويل، مشيرًا إلى أن المبنى الأكاديمي الجديد يسع 10 آلاف طالب، ويعد الأكبر في الشرق الأوسط.

وتابع “عبد ربه”، خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج “التاسعة”، المذاع على الفضائية “الأولى”، بالتلفزيون المصري، مساء الثلاثاء، أن تكاليف إنشاء مشروع مدينة زويل يقدر بـ 4.2 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن المدينة من خلال التبرعات قامت بتسديد 700 مليون جنيه، و400 مليون من صندوق تحيا مصر، والجزء المتبقي الذي يقدر بـ3 مليارات جنيه عبارة عن دعم من الدولة المصرية، موجهَا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه للمشروع شخصيًا.

ولفت إلى أن المدينة بنهاية هذا الشهر ستحصل على الاعتماد الدولي لأربع برامج، رغم أن أول دفعة حصلت على هذه البرامج كانت في 2017، والاعتماد سيكون من أكبر هيئة عالمية في برامج الهندسة.