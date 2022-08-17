أسعار الحديد اليوم الأربعاء 17-8-2022 في محافظة البحيرة

تعتبر أسعار الحديد من أعلى كلمات البحث بمختلف المواقع، لذا تقدم بوابة الفجر خدمة لقرائها ومتابعيها، بنشر أسعار حديد التسليح اليوم بمحافظة البحيرة، والتي شهدت استقرارا.

وتنشر بوابة “الفجر” أسعار الحديد اليوم في مدون ومراكز محافظة البحيرة

أسعار الحديد جاءت كما يلي:

حديد عز 17650 جنيها

حديد المصريين 17570 جنيها

حديد الجارحي 17300 جنيها

حديد بشاي 17500 جنيها

حديد العشري 17500 جنيها

حديد الجيوشى 17450 جنيها

حديد السويس 17570 جنيها

حديد المراكبي 17550 جنيها

حديد العتال 17500 جنيها

وتتفاوت أسعار الحديد من منطقة لأخرى، حسب تكلفة النقل وهامش أرباح التاجر والموزع، وسجل متوسط سعر الحديد اليوم.

حجم الطلب في السوق

ويأتي ذلك وسط حالة تذبذب ملحوظ في حجم الطلب بالسوق، نتيجة تراجع حركة البناء والتشييد وخاصة بمشروعات الأهالي والتي تمثل نسبة كبيرة من حجم الطلب بالسوق، بالإضافة لزيادة معدلات الإنتاج بالسوق مع دخول خطوط إنتاج جديدة لبعض مصانع الحديد والأسمنت العاملة بالسوق المصري.