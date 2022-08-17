محمد رمضان يروج لحفله الجديد: "مستعدون لأضخم حفل موسيقي سيقام في الساحل؟"

محمد رمضان بعد تصدره الترند الأيام الماضية يعلن عن حفلته الجديده بالساحل الشمالي

نشر الفنان محمد رمضان صوره تذكره حفله الجديد بالساحل الشمالي 26/08،2022 بمول نورث سكوير العلمين الجديده، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك

وعلق رمضان عليها قائلا: "هل أنتم مستعدون لأضخم حفله موسيقية في الساحل الشمالي 26/08 مول نورث سكوير العالمين الجديده للحصول على التذكره.

نجوم مسلسل المشوار

ومن ناحية أخرى، شارك الفنان محمد رمضان في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "المشوار" وهو من بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد مجدي، وأحمد صفوت، وأحمد سعيد عبد الغني، وخالد أنور، وخالد كمال، وندى بسيوني، وكارولين خليل، ومحمد عز، وندا موسى، وثراء جبيل، ومحمود الليثي، وحنان يوسف، وسارة عبد الرحمن، ومحسن منصور، وسما إبراهيم، ومحسن منصور، وأحمد كمال، والمسلسل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

و يدور مسلسل "المشوار" في إطار من الأكشن والتشويق والإثارة، حيث يقدم رمضان شخصية ماهر، الذي يقع في غرام وردة ويتزوجها، والتي تلعب شخصيتها الفنانة دينا الشربيني، ويدخل محمد رمضان في مشاكل بسبب تورطه في عالم الآثار، إلا أنه يهرب ويطارده رجال الشرطة وعلى رأسهم الفنان أحمد مجدي.

محمد رمضان ساخرًا من سميرة عبد العزيز

وفي سياق آخر، سخر الفنان محمد رمضان مؤخرًا من تصريحات الفنانة سميرة عبد العزيز، من خلال نشره صورة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بها تصريحاتها الجديدة بشأن تراجعها عن فكرة العمل معه وموافقتها على تجسيد دور والدته، وعلق عليها قائلًا: يااااه أخيرًا يا أستاذة.. أنا قلبي هيوقف من الفرحة.. بس للأسف فيلمي القادم طالع يتيم الأم "، ليتعرض من جديد إلى الهجوم بسبب سخريته منها.

فيلم ع الزيرو

يذكر أن أنطلق الفنان محمد رمضان مؤخرا تصوير مشاهدة في فيلمه الجديد الذي يحمل اسم "ع الزيرو" وهز من تأليف مدحت العدل، إنتاج جمال العدل، وإخراج محمد العدل، وقال محمد رمضان في تصريحات سابقة، إن فيلمه الجديد "ع الزيرو" دراما وأكشن يناقش قضايا اجتماعية مهمة، ويشهد قصة حب وعلاقات اجتماعية مختلفة.

و قد قام محمد رمضان بنشر فيديو يسخر فيه من اعدائه وذلك بعد تصدره ترند جوجل خلال الأيام الماضيه بعد أتهامة بفيديو الشذوذ وتداولها على مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و علق محمد رمضان قائلا، رد فعل الأعداء بعد فشل الحملة، ووظهر محمد رمضان في الفيديو وكأنه يطارد أعدائه ويخيفهم كأنه وحش.

وقد تصدر الفنان محمد رمضان، تريند مؤشرات البحث على "جوجل" بالمملكة العربية السعودية، وذلك عقب اتهامه بالشذوذ، وبذلك فهو يواجه أزمة جديدة، بسبب اتهامه بالشذوذ على خلفية مشهد مفبرك تم تداوله خلال الساعات القليلة الماضية.