للشعبتين «العلمية والأدبية».. ترقبوا نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022 عبر هذا الرابط

يترقب طلاب المرحلة الأولى من الشعبتين «العلمية والأدبية» نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022، المقرر ظهورها خلال الساعات المقبلة، حيث أغلق الموقع الإلكتروني الأبواب أمام الطلاب فور الانتهاء من أعمال التسجيل في الساعة 7 مساءا أمس.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022

ويبحث طلاب المرحلة الأولى عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022 المقرر ظهورها قريبا، حيث سيعقد الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤتمرا صحفيا لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، بحضور السيد عطا رئيس قطاع التعليم المشرف العام على مكتب التنسيق، والدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة صباح اليوم.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022

وعن رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022، يمكنكم الضغط هنا لمتابعه تفاصيل نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022

وفُتح باب تسجيل الرغبات في المرحلة الأولى منذ يوم الخميس 11 أغسطس، وانطلق تنسيق المرحلة الأولى بحد أدنى 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر لطلاب شعبة علمى علوم بإجمالي عدد الطلاب: 22475.

وسجل الحد الأدنى للشعبة الهندسية فى المرحلة الأولى للتنسيق 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر بإجمالي عدد الطلاب، 15220، أما بالنسبة للشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر بإجمالي عدد الطلاب: 80063، وبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى بحميع الشعب 117758 ألف طالب.

خطوات تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الالكتروني

-الدخول إلى موقع التنسيق الإلكترونى www.tansik.egypt.gov.eg.

-إدخال رقم الجلوس والرقم السرى الخاص بك.

-إدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافى والإقليمى.

-يمكن للطالب الانتقال بين تخصص وأخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

- يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

- بعد أن تنتهى من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات.

موعد انتهاء تسجيل رغبات المرحلة الأولى

وأغلق الموقع الإلكترونى للتنسيق باب تسجيل وتعديل الرغبات أمام طلاب المرحلة الأولى في تمام الساعة السابعة من مساء الثلاثاء، وذلك وفقا للجدول الزمني المعلن للمرحلة الأولى للتنسيق.