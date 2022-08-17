خلال ساعات.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2022

في القريب العاجل ستظهر نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022، حيث يستعد طلاب الثانوية العامة لمعرفة نتيجة تنسيق المرحلة الاولي 2022 من تنسيق الجامعات 2022.

ويبحث طلاب المرحلة الأولى عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022، والبحث عن رابط متخصص في بثها والاستعلم عنها فور ظهورها في الحادية عشر من صباح اليوم الأربعاء 2022

ويستعرض موقع الفجر الإلكتروني في السطور التالية نتيجة تنسيق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2022 المقرر ظهورها خلال الساعات المقبلة.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022

ونتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022 تشغل بال الكثيرين من طلاب الثانوية لعامة الذين قاموا بتسجيل رغباتهم في تنسيق كليات المرحلة الأولى، حيث يمكن للطلاب معرفة نتيجة المرحلة الاولي من تنسيق الجامعات من خلال هذا الرابط (((((((((((هنا))))))))))))))))))

نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2022

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022.. من المقرر أن يعقد الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأربعاء مؤتمرا صحفيا لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2022 بحضور السيد عطا رئيس قطاع التعليم المشرف العام على مكتب التنسيق، والدكتورعادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة ولفيف من قيادات وزارة التعليم العالي.

ماذا بعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2022

بعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022، من المنتظر أن تنطلق المرحلة الثانية 2022، من التنسيق لتسجيل رغبات الطلاب يتم التقديم عبر معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة، أم من خلال الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

خطوات تنسيق المرحلة الثانية 2022

1- الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني واتباع الخطوات هنا لينك الرابط

2- على الطلاب القيام بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بهم.

3- إدخال رغبات الطلاب بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي.

الحد الأدنى للمرحلة الأولى في تنسيق الكليات 2022

بدأت المرحلة لأولى من تنسيق الكليات 2022 في يوم الخميس الموافق 11/8/2022 وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 16/8/2022، وذلك وفقًا للحد الأدنى في الشعبة العلمية 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر، فيما جاء تنسيق الكليات 2022 للشعبة الهندسية 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر، وللشعبة الأدبية 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر.