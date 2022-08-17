ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022

تفصلنا ساعات قليله عن ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2022 ؛حيث بات الطلاب واولياء امورهم في حالة من التوتر في انتظار ظهور نتيجة التنسيق.



نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022

اوضحت وزاره التعليم العالي إنه سوف يتم الاعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى2022 من خلال المؤتمر الصحفي الذي سوف يتم انعقاده صباح يوم الاربعاء 17/8/2022

تنسيق المرحلة الأولى 2022

وقد انطلق تنسيق المرحلة الاولي 2022في 11/8/2022 وكان من المقرر غلق باب التقديم في تمام الساعة 7من مساء يوم 15/8/2022،إلا ان قرر الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا، لتنتهي المرحلة الأولى في تمام الساعة 7 من مساء امس الثلاثاء 16/8/2022، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني.

وقد قام أكثر من 115 ألف طالب بالتسجيل في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات.

وقد تخلف نحو 2000 من طلاب المرحلة الأولى، وهى الغالبية من قطاع المتفوقين الذين حصلوا على منح دراسية مجانية من الجامعات الخاصة والأهلية.



درجات تنسيق المرحلة الأولى 2022

شعبة علمي علوم: 365 درجة، أي بنسبة 89.02%.

عدد الطلابالمتقدمين: 22475

• شعبة علمي رياضه: 341 درجة، أي بنسبة 83.17%.

عدد الطلاب المتقدمين: 15220

• الشعبة الأدبية: 264.5 درجة ًأي بنسبة 64.51% فأكثر

عدد الطلاب المتقدمين: 80063

تنسيق الكليات للمرحلة الاولي2022

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ان

الحد الأدنى للقبول ببعض الكليات كالاتي:

• الطب البشري سيقف بين 91.4% وما 91.9%.

•طب الفم والاسنان بين 91.1% وما 91.3%.

• للعلاج الطبيعى ما بين 90.2% و91%.

• الصيدلة ما بين 90% و90.1%.

• للطب البيطري 89.2%.

•الهندسة ما بين 83.2% و83.5%.

•كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ما بين 83.2% لـ83.7%.

•كليات الألسن ما بين 80.5% إلى 80.8%.

•الإعلام ما بين 79% لـ80%.

و•الآثار من 78% و78.9%.

خطوات التسجيل من موقع تنسيق الجامعات 2022 الالكتروني:

• قم بالدخول إلي موقع التنسيق الالكتروني www.tansik.egypt.gov.eg.

• قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك

• قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي؛حيث يبلغ عدد الرغبات المتاحة للطالب على الموقع 75 رغبة.