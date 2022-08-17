أسعار العملات اليوم الأربعاء 17 اغسطس 2022 في مصر

حققت أسعار العملات اليوم الأربعاء 17-8-2022 في بداية التعاملات الصباحية داخل البنوك استقرارا نسبيًّا، فيما حققت العملة الخضراء استقرارًا، وسجلت عملة الاتحاد الأوروبي والريال السعودى استقرار ايضا، وجاءت الأسعار كمت يلي:

أسعار العملات اليوم



بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه ختام أمس الأحد، أعلى العملات العربية سعرا، وهو 60.03 جنيه للشراء و62.50 جنيه للبيع مقارنة بـ 62.40 جنيه الأحد بارتفاع 10 قروش.



سعر اليورو الأوروبى اليوم



سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى 19.35 للشراء، 19.48 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم



سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 22.93 جنيه للشراء، 23.10 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الريال السعودي



واستقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه عند 5.07 جنيه للشراء و5.10 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي



وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه 5.19 جنيه للشراء 5.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني

ووصل سعر صرف الدينار البحريني مقابل الجنيه الأحد في بنك مصر نحو 49.35 جنيه للشراء و50.82 جنيه للبيع مقارنة 50.77 جنيه الأحد الماضي بارتفاع 5 قروش.

سعر الدينار الأردني



وبلغ سعر صرف الدينار الأردنى مقابل الجنيه المصري ختام الأحد في بنك مصر 26.53جنيه للشراء و26.99جنيه للبيع.

ارتفاع سعر الريال العماني



واستقر سعر صرف الريال العمانى مقابل الجنيه المصري ختام الأحد في بنك مصر 48.48جنيه للشراء و49.76جنيه للبيع مقارنة 49.71 جنيه الأحد الماضي بارتفاع 5 قروش.

سعر الريال القطري



وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في ختام الأحد في بنك مصر 4.89 جنيه للشراء و5.26 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم بالبنك المركزي المصري



سجل سعر الدولار اليوم: 19.09 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم: 19.46 جنيه للشراء، و19.54 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 62.27 جنيه للشراء، و62.54 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 23.07 جنيه للشراء، و23.17 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 5.19 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 5.08 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع، حسب أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية



بنك مصر: 19.10 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 19.10 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

بنك بلوم مصر: 19.08 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.12 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع، حسب أسعار العملات اليوم.



سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية



بنك مصر: 60 جنيه للشراء، و62.47 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 60.08 جنيه للشراء، و62.47 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي: 59.49 جنيه للشراء، و65.44 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 60.30 جنيه للشراء، و62.56 جنيه للبيع، حسب أسعار العملات.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية



بنك مصر: 23.93 جنيه للشراء، و23.10 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 22.93 جنيه للشراء، و23.10 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 23.01 جنيه للشراء، و23.13 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 23.04 جنيه للشراء، و23.13 جنيه للبيع، حسب أسعار العملات اليوم.

سعر اليورو في البنوك المصرية



بنك مصر: 19.35 جنيه للشراء، و19.48 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 19.34 جنيه للشراء، و19.48 جنيه للبيع، حسب أسعار العملات.

البنك التجاري الدولي: 19.40 جنيه للشراء، و19.50 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 19.40 جنيه للشراء، و19.50 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي في البنوك المصرية



بنك مصر: 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع، حسب أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي المصري: 5.07 جنيه للشراء، 5.10 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 5.06 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية



بنك مصر: 5.19 جنيه للشراء، 5.21 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 5.18 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 5.19 جنيه للشراء، 5.21 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 5.20 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع، حسب أسعار العملات اليوم.