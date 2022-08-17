اسعار طن الحديد في مصر اليوم الاربعاء 17 اغسطس 2022

وصلت اسعار الحديد في مصر الاستقرار خلال تعاملات اليوم الاربعاء 17 اغسطس 2022، ليتراوح سعر الطن بين 17 ألف جنيه ويصل إلى 17900 جنيه.

أسعار طن الحديد في مصر اليوم :

وجاءت أسعار الحديد تسليم أرض المصنع اليوم االاربعاء 17 اغسطس 2022

سعر طن حديد بشاى اليوم الاربعاء 17 اغسطس 2022:

وصل سعر طن حديد بشاي في مصر اليوم الاربعاء 17أغسطس 2022 إلى 17900 جنيه تسليم أرض المصنع، وهو اعلي الاسعار بالسوق.

سعر طن حديد عز اليوم الاربعاء 17 اغسطس 2022:

وصل سعر طن حديد عز اليوم ا الاربعاء 17 اغسطس 2022 إلى 17670 جنيه.

سعر طن السويس للصلب اليوم الاربعاء 17 اغسطس ٢٠٢٢:

وصل سعر طن حديد السويس للصلب إلى 17570 جنيه للطن.

سعر طن حديد المصريين اليوم الاربعاء 17 أغسطس 2022:

وصل سعر طن حديد المصريين إلى 17570 جنيه للطن.

سعر طن حديد المراكبي اليوم الاربعاء 17 أغسطس 2022

وصل سعر طن حديد المراكبي إلى 17550 جنيه.

سعر طن حديد بشاى للصلب اليوم الاربعاء 17 اغسطس 2022

وصل سعر طن حديد بشاي إلى 17500 جنيه للطن.

سعر طن حديد الجارحى اليوم الاربعاء 17 أغسطس 2022

وصل سعر طن حديد الجارحي إلى 17300 جنيه.

سعر طن عنتر استيل اليوم الاربعاء 17 أغسطس 2022:

وصل سعر طن عنتر استيل إلى 17000 جنيه.

وتلك الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة 14%، ولكن تختلف من منطقة لأخرى حيث يضيف عليها التجار هامش أرباحهم ومصاريف النقل.