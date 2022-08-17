تعرف على موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022، من الموضوعات المهمة التي يبحث عنها طلابنا الكرام، من انتهوا من التسجيل في تلك المرحلة، آملين في الالتحاق بالجامعات التي يتمنوها والتي سجلوا رغبتهم فيها.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022 خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، بحضور السيد عطا رئيس قطاع التعليم المشرف العام على مكتب التنسيق، والدكتور عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، ولفيف من قيادات وزارة التعليم العالي.

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022

ويعقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأربعاء الموافق 17 أغسطس 2022 بمجمع التعليم الخاص، بالقاهرة الجديد، من أجل إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022.

إغلاق التسجيل في المرحلة الأولى 2022

وأغلق موقع التنسيق الإلكترونى باب تسجيل وتعديل الرغبات أمام الطلاب فى تمام الساعة السابعة من مساء أمس الثلاثاء، وذلك بعد فتح باب التسجيل منذ الخميس 11 أغسطس، حيث انطلاق أعمال تنسيق المرحلة الأولى بحد أدنى 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر لطلاب شعبة علمى علوم بإجمالي عدد الطلاب 22475.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022 وعدد الطلاب

وبلغ الحد الأدنى للشعبة الهندسية فى المرحلة الأولى للتنسيق 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر بإجمالي عدد الطلاب 15220، أما بالنسبة للشعبة الأدبية 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر بإجمالي عدد الطلاب 80063، وبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى بجميع الشعب 117758 طالبا.

يُذكر أن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي كان قد تولى منصبه الجديد خلفا للدكتور خالد عبدالغفار الذي نصب وزيرا للصحة في التعديلات الوزارية الموسعة الأخيرة، التي أقرها رئيس الجمهورية ووافق عليها مجلس الشعب المصري في الاجتماع الطارئ الذي تم الإعلان عنه، إلى جانب تقديم الشكر لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي وتعيين رضا حجازي خلفا له، إلى جانب تغيير بعض الحقائب الوزارية، في تعديلات وزارية موسعة بهدف تحسين الأداء الحكومي.