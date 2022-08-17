عاجل.. استقرار اسعار الدولار بالبنوك بعد استقالة طارق عامر

استقرت اسعار صرف الجنيه مقابل الدولار في تعاملات اليوم الاربعاء، بعد قبول الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتذار محافظ البنك المركزي عن الاستمرار في منصب.

واستقرت اسعار الدولار في البنك المركزي عند 19.19 جنيه للشراء و 19.09 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار في بنكي مصر والاهلي استقرار عند مستويات 19.1 جنيه للشراء و19.16 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 19.12 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، وسجل في بنك القاهرة 19.11 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا، بتعيين طارق عامر محافظ البنك المركزي، مستشارا لرئيس الجمهورية بعد قبول اعتذاره عن الاستمرار في منصب محافظ البنك المركزي، مقدما اليه الشكر على ما بذله خلال توليه مسئوالية البنك المركزي.

وتول طارق عامر منصب محافظ البنك المركزي المصري منذ 2016 لمدة اربع سنوات ثم جدد له في 11 ديسمبر 2019 لفترة اخري.