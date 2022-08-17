إزالة 92 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة خلال حملات مكثفة في الشرقية

أوضح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إستمرار أعمال المرحلة الأولى من الموجه الـ 20 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة بنطاق المحافظة، والتي بدأت أعمالها في 13 أغسطس الجاري، والتي تُنفذ على ثلاث مراحل، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

تنفيذ المرحلة الأولى لإزالة التعديات المخالفة

أشار المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة في تنفيذ المرحلة الأولى لإزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجه الـ 20، وأسفرت الحملة خلال اليوم الرابع عن إزالة 71 حالة تعدي بمساحة 10 آلاف و237 متر مباني و21 حاله تعدي بمساحه 63 فدان و15 قيراط أرض زراعية بنطاق المحافظة.. كما تم قطع المرافق عن عدد 2 حاله بمساحة 245 متر بمركز كفر صقر وعدد 3 حالات تعدي على مساحة 1437 متر بمركز أولاد صقر وعدد 4 حالات تعدي علي مساحة 575 متر بمركز فاقوس.

واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.