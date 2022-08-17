رابط مباشر.. احصل على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022 "الآن"

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022، دقائق ويتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022، وذبك بعد إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عقدها مؤتمر صحفي بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022 رسميا للرأي العام، ظهر اليوم الأربعاء.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022

ويترقب طلاب الثانوية العامة 2022 إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022 من تنسق الجامعات، حيث يمكن للطلبة والطالبات معرفة نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات من خلال الضغط "هنـــــــــــــــــــــــــــا".

مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2022

وأغلق موقع التنسيق الإلكتروني باب تسجيل وتعديل الرغبات أمام طلاب تنسيق المرحلة الأولى 2022 أول أمس الاثنين، فى تمام السابعة مساء، تمهيدا لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022، المنتظر إعلانها اليوم.

ويستطيع الطلاب معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022 والحصول عليها من خلال رابط الموقع الرسمي لتنسيق الجامعات الذي شهد تسجيل الرغبات من خلاله، خلال الأيام الماضية.

وينطلق مؤتمر اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022 بمجمع التعليم الخاص، بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة ظهر اليوم، الأربعاء الموافق الـ17 من أغسطس 2022.

معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022

ويمكن لطلبة المرحلة الثانوية العامة معرفة نتيجة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022 للقبول بالجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد من خلال رابط موقع التنسيق الذي يمكن الوصول له من هنــــــــــــــا.

طريقة الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الاولي 2022

- الدخول إلى موقع نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022 بالضغط هنـــــا.

- كتابة رقم الجلوس الخاص بك ورقمك السري.

- ظهور الكلية التي تم ترشيحك إليها.

- قم بطباعة بطاقة الترشيح التي ستظهر لك واحتفظ بها.

اعرف درجات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2022

وانطلقت عملية تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى منذ يوم الخميس الماضي الموافق الـ11 من أغسطس 2022واستمر حتيأامس الثلاثاء 16 من الشهر نفسه وذلك وفقًا للحد الأدنى لتلك المرحلة.

تنسيق الجامعات 2022 والحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى

وبلغ الحد الأدنى للشعبة الأدبية فى تنسيق المرحلة الأولى 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر بإجمالي عدد طلاب 80063، بينما جاء الحد الأدنى للشعبة الهندسية فى المرحلة الأولى للتنسيق 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر بإجمالي عدد الطلاب 15220.

وجاء تنسيق المرحلة الأولي بالشعبة العلمية بنحو 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر، بإجمالي عدد الطلاب الذي بلغ 22475.