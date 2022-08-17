تعرف على نتيجة تنسيق كلية طب بيطري جامعة مطروح 2022

نتيجة تنسيق كلية طب بيطري جامعة مطروح 2022 يتزايد عليها البحث مؤخرا، إذ ينتظر الطلاب نتيجة تنسيق جميع الكليات من الطلاب الناجحين في الشعب الثلاث، علمي علوم وعلمي رياضه وأدبي، مع بداية ظهور النتيجة للتعرف على الكليات التي يتاح لكل طالب الالتحاق بها من عدمه، في تحديد مستقبله خلال الفترة المقبلة، ومحاولة دخول كل طالب الكلية التي يحلم بها والتي تتناسب مع مجموعه.

نتيجة تنسيق كلية طب بيطري جامعة مطروح 2022

وأوضحت نتيجة تنسيق كلية طب بيطري جامعة مطروح 2022، أنها تدخل المرحلة الثانية والتى ستقبل حد أدنى 60%، لطلاب الثانوية العامة علمي علوم.

وكانت كلية طب بيطري جامعة مطروح قد سمحت للطلاب التقدم لها دون إجراء الاختبارات الإلكترونية، والتي لا تطبقها للالتحاق بها.

وبدأ منذ قليل مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022 للجامعات، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد عطا رئيس قطاع التعليم المشرف العام على مكتب التنسيق، والدكتور عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، ولفيف من قيادات وزارة التعليم العالي.

وأعلن الدكتور أيمن عاشور، أن الحد الأدنى للقبول بكليات سياسة واقتصاد 340 درجة بنسبة 82.92%، فيما جاءت الألسن بـ329 درجة بنسبة 80.24%، والإعلام 316 درجة بنسبة 77.03% أما كلية الآثار كان الحد الأدنى 315 درجة بنسبة 76.82 % والفنون الجميلة 282 درجة بنسبة 68.87%، وأعلن الحدود الدنيا لقبول الشعبة العلمية كلية الطب البشرى 375.6 بنسبة 91.6% و374.5 لطب الأسنان 91.34%.

المرحلة الثانية للتنسيق تبدأ غدا الخميس

وقال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى، إن المرحلة الثانية للتنسيق تبدأ غدا الخميس بنفس ضوابط تنسيق المرحلة الأولى، موضحا أنها تستمر حتى يوم الإثنين 22 أغسطس وتستقبل 269 ألفا و2 طالب، بحد أدنى للشعبة العلمية 246 درجة، وللشعبة الأدبية 238 درجة.

وانطلقت أعمال تنسيق المرحلة الأولى بحد أدنى 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر لطلاب شعبة علمى علوم بإجمالي عدد الطلاب: 22475، وسجل الحد الأدنى للشعبة الهندسية فى المرحلة الأولى للتنسيق 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر بإجمالي عدد الطلاب، 15220، أما بالنسبة للشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر بإجمالي عدد الطلاب: 80063، وبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى بحميع الشعب 117758 ألف طالب.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022

وفيما يلي يقدم "الفجر" خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022، في ظل تزايد عمليات البحث عنها: