تنسيق المرحلة الأولى.. ننشر الحدود الدنيا للقبول بالكليات الشعبة العلمية

بدأ منذ قليل مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022 للجامعات، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد عطا رئيس قطاع التعليم المشرف العام على مكتب التنسيق، والدكتور عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، ولفيف من قيادات وزارة التعليم العالي.

وأعلنت وزارة التعليم العالى نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2022، وفيما يلى ننشر الحدود الدنيا للقبول بالكليات الشعبة العلمية

طب المنصورة 387

​طب سوهاج 386

​هندسة بترول وتعدين السويس 386

​طب دمياط 386

​طب الزقازيق 385

​طب فاقوس 384

​طب كفر الشيخ 383

​طب طنطا 383

​طب أسنان جنوب الوادي 382

​طب الإسكندرية 382

​طب أسنان المنصورة 382

​طب القاهرة 381

طب بورسعيد 381

​طب أسيوط 381

طب عين شمس 380

​طب المنوفية بشبين الكوم 380

​طب جنوب الوادي 380

​طب الأقصر 379

طب بنها 379

​طب أسنان الزقازيق 378

​طب المنيا 378

​طب حلوان 378

​طب قناة السويس بالإسماعيلية 378

​طب أسنان كفر الشيخ 377

​طب السويس 377

​طب الفيوم 377

​طب أسنان المنوفية 377

طب العريش 376

​طب أسنان أسيوط 376

​طب أسوان 376

​طب أسنان طنطا 376

​طب أسنان عين شمس 376

​طب أسنان القاهرة 376

​طب أسنان الإسكندرية 376

​طب بني سويف 376

​طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 376

​طب الوادي الجديد 375.6

​طب أسنان المنيا 375

​طب أسنان الفيوم 375

​طب أسنان السويس 375

​طب أسنان بني سويف 374.5



​علاج طبيعي كفر الشيخ 374

​علاج طبيعي القاهرة 373

​علاج طبيعي بنها 373

​صيدلة سوهاج 373

​علاج طبيعي جنوب الوادي 372

​علاج طبيعي السويس 372

​صيدلة المنصورة 372

​علاج طبيعي بني سويف 372

​صيدلة الزقازيق 371

​صيدلة دمنهور 371

​صيدلة طنطا 371

​صيدلة جنوب الوادي 371

​صيدلة عين شمس 370

​صيدلة أسيوط 370

​صيدلة بور سعيد 370

​صيدلة الإسكندرية 370

​صيدلة القاهرة 370

​صيدلة مدينة السادات 370

صيدلة المنوفية 370

​صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 370

​صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ 370

​صيدلة المنيا 369.5

​صيدلة ج الوادي الجديد 369

​صيدلة حلوان 369

​صيدلة بني سويف 369

​صيدلة الفيوم 369

​حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 367

​الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 366

​هندسة القاهرة 366

​حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 366

​هندسة المنصورة 366

​طب بيطري المنصورة 365

​حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية علوم 365

​حاسبات ومعلومات قنا علوم 365

علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 365

​هندسة الزقازيق 363

​هندسة دمياط 362

​هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362

​هندسة عين شمس 361

​هندسة بور سعيد 359

​هندسة طنطا 358

​هندسة كفر الشيخ 355

​هندسة المنوفية بشبين الكوم 354

​هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 354

​كلية الهندسة جامعة دمنهور 354

هندسة الإسكندرية 353

​هندسة بنها بشبرا 353

​هندسة بنها 353

​هندسة السويس 352

​هندسة حلوان 352

​هندسة حلوان بالمطرية 350

​هندسة سوهاج 350

​هندسة الفيوم 348

​هندسة أسوان 347

​حاسبات وذكاء إصطناعي القاهرة رياضة 346

​هندسة بني سويف 346

​هندسة المنيا 345

​هندسة أسيوط 344

​هندسة جنوب الوادي 344

​تخطيط عمراني القاهرة 344

​حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية رياضة 343

​حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 343

​هندسة الطاقة أسوان 343

​حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 342

​حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 342