عاجل.. 9 شروط يجب توافرها في محافظ البنك المركزي الجديد خلفا لطارق عامر

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي عدد من الشروط التي يجب توافرها في محافظ البنك المركزي الجديد خلفا لطارق عامر الذي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي قبول اعتذاره عن استمراره في المنصب.

وشملت الشروط التي يجب توافرها في محافظ البنك المركزي عند اختياره 9 شروط وفقا لقانون البنوك رقم 194 لسنة 2022 وهي:

1- أن يكون مصريا من أبوين مصريين.

2- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

3- أن يكون حسن السمعة ومحمود السيرة، ولم يصدر ضده أحكام قضائية ماسة بالشرف والأمانة أو أشهر إفلاسه أو تعثرة.

4- ألا يكون قد سبق فصلة من العمل بأحد الوظائف الإدارية.

5- ألا تكون له أو للجهة التي يعمل بها مصالح جدية تتعارض مع واجباته أو تكون من شأنها تؤثر في حيادته أو استقلاليته.

6-ألا يمتلك هو أو زوجته أو اولاده القصر اسهم في أحدي الجهات المرخص لها، وفي حالة امتلاكه هو أو زوجته أو أولاده القصر اي أسهم يتعين عليه التصرف فيها خلال شهرين من تاريخ التعيين.

7- ألا يجمع بين عضويته في مجلس الإدارة والعضوية في أحد مجالس الإدارة المرخص لها أو أن يكون من العاملين بها.

8- ألا يجمع بين عضويته في مجلس الإدارة والعضوية في حزب سياسي.

9- ألا يكون عضوا في الحكومة.

الرئيس السيسي يقبل اعتذار طارق عامر عن منصب محافظ البنك المركزي :

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا، بتعيين طارق عامر محافظ البنك المركزي، مستشارا لرئيس الجمهورية بعد قبول اعتذاره عن الاستمرار في منصب محافظ البنك المركزي، مقدما اليه الشكر على ما بذله خلال توليه مسئوالية البنك المركزي.

وتول طارق عامر منصب محافظ البنك المركزي المصري منذ 2016 لمدة اربع سنوات ثم جدد له في 11 ديسمبر 2019 لفترة اخري.

استقرار اسعار الجنيه بعد استقالة طارق عامر :

استقرت اسعار صرف الجنيه مقابل الدولار في تعاملات اليوم الاربعاء، بعد قبول الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتذار محافظ البنك المركزي عن الاستمرار في منصب.

واستقرت اسعار الدولار في البنك المركزي عند 19.19 جنيه للشراء و 19.09 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار في بنكي مصر والاهلي استقرار عند مستويات 19.1 جنيه للشراء و19.16 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 19.12 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، وسجل في بنك القاهرة 19.11 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع.

تراجع السندات المصرية بالخارج بعد استقالة طارق عامر:

حققت السندات المصرية المقاومة بالدولار، تراجعات خلال تعاملات اليوم بعد اعلان محافظ البنك المركزي استقالة،

وكشفت وكالة رويتيرز أن السندات المصرية المقومة بالدولار تعرضت لعمليات بيع مكثفة بعد لتسجل تراجعت 1.6 سنت للدولار بعد استقالة محافظ البنك المركزي