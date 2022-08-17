استقر سعر اليورو اليوم الأربعاء 17-8-2022، أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى سعر 19.38 جنيه للشراء، و19.51 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 19.38جنيه للشراء، و19.54 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 19.36 جنيه للشراء، و19.44 جنيه للبيع، سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

19.36 جنيه للشراء.



19.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.38 جنيه للشراء.



19.51 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

19.41 جنيه للشراء.



19.51 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.38 جنيه للشراء.



19.54 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

19.39 جنيه للشراء.



19.53 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.40 جنيه للشراء.



19.53 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.45 جنيه للشراء.



19.53 جنيه للبيع.

حققت أسعار العملات اليوم الأربعاء 17-8-2022 في بداية التعاملات الصباحية داخل البنوك استقرارا نسبيًّا، فيما حققت العملة الخضراء استقرارًا، وسجلت عملة الاتحاد الأوروبي والريال السعودى استقرار ايضا، وجاءت الأسعار كمت يلي:

أسعار العملات اليوم

أسعار العملات اليوم بالبنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم: 19.09 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم: 19.46 جنيه للشراء، و19.54 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 62.27 جنيه للشراء، و62.54 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 23.07 جنيه للشراء، و23.17 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 5.19 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 5.08 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع، حسب أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك مصر: 19.10 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 19.10 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

بنك بلوم مصر: 19.08 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.12 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع، حسب أسعار العملات اليوم.



سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 60 جنيه للشراء، و62.47 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 60.08 جنيه للشراء، و62.47 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي: 59.49 جنيه للشراء، و65.44 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 60.30 جنيه للشراء، و62.56 جنيه للبيع، حسب أسعار العملات.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 23.93 جنيه للشراء، و23.10 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 22.93 جنيه للشراء، و23.10 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 23.01 جنيه للشراء، و23.13 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 23.04 جنيه للشراء، و23.13 جنيه للبيع، حسب أسعار العملات اليوم.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك مصر: 19.35 جنيه للشراء، و19.48 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 19.34 جنيه للشراء، و19.48 جنيه للبيع، حسب أسعار العملات.

البنك التجاري الدولي: 19.40 جنيه للشراء، و19.50 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 19.40 جنيه للشراء، و19.50 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك مصر: 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع، حسب أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي المصري: 5.07 جنيه للشراء، 5.10 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 5.06 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 5.19 جنيه للشراء، 5.21 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 5.18 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 5.19 جنيه للشراء، 5.21 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 5.20 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع، حسب أسعار العملات اليوم.