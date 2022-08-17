سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 17-8-2022



استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري بتعاملات اليوم الأربعاء 17-8-2022، بالبنوك العاملة في مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر سعر 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل 5.08 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع، وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

5.08 جنيه للشراء.



5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

5.07 جنيه للشراء.



5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

5.07 جنيه للشراء.



5.11 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

5.07 جنيه للشراء.



5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

5.07 جنيه للشراء.



5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.96 جنيه للشراء.



5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

5.06 جنيه للشراء.



5.11 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

5.10 جنيه للشراء.



5.10 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم

سجل سعر الدولار اليوم: 19.09 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم: 19.46 جنيه للشراء، و19.54 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 62.27 جنيه للشراء، و62.54 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 23.07 جنيه للشراء، و23.17 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 5.19 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 5.08 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع، حسب أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك مصر: 19.10 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 19.10 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

بنك بلوم مصر: 19.08 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.12 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع، حسب أسعار العملات اليوم.



سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 60 جنيه للشراء، و62.47 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 60.08 جنيه للشراء، و62.47 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي: 59.49 جنيه للشراء، و65.44 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 60.30 جنيه للشراء، و62.56 جنيه للبيع، حسب أسعار العملات.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 23.93 جنيه للشراء، و23.10 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 22.93 جنيه للشراء، و23.10 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 23.01 جنيه للشراء، و23.13 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 23.04 جنيه للشراء، و23.13 جنيه للبيع، حسب أسعار العملات اليوم.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك مصر: 19.35 جنيه للشراء، و19.48 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 19.34 جنيه للشراء، و19.48 جنيه للبيع، حسب أسعار العملات.

البنك التجاري الدولي: 19.40 جنيه للشراء، و19.50 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 19.40 جنيه للشراء، و19.50 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك مصر: 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع، حسب أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي المصري: 5.07 جنيه للشراء، 5.10 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 5.06 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 5.19 جنيه للشراء، 5.21 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 5.18 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 5.19 جنيه للشراء، 5.21 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 5.20 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع، حسب أسعار العملات اليوم.