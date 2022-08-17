"القبطية الأرثوذكسية": شموع يلهو بها طفلان سبب حريق كنيسة الأنبا بيشوي

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حريق كنيسة الأنبا
حريق كنيسة الأنبا بيشوي

كشفت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأربعاء، عن أسباب احتراق كنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا الجديدة.

وقالت الكنيسة في بيان لها: “بخصوص كنيسة القديس الأنبا بيشوي بالمنيا الجديدة وحادث الحريق الذي طال أمس كنيسة الدور الأرضي بها، توصلت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة والمعمل الجنائي وبعد تفريغ كاميرات الكنيسة وجهاز الـ D.V.R، إلى أن منشأ الحريق بعض الشموع التي كان يلهو بها طفلان من أبناء الكنيسة داخل الهيكل بالقرب من المذبح، وذلك عن غير قصد منهما”.

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وتابعت الكنيسة: “استدعت النيابة العامة الطفلان وأسرتيهما وتم سؤالهم وأقروا بما ظهر في التسجيلات المصورة التي ظهرت في تفريغ الكاميرات”.

وأكدت أن النيابة العامة قامت بواجبها مشكورة على أكمل وجه بالاشتراك مع أجهزة وزارة الداخلية سواء في التحريات أو التحقيقات التي جرت بمنتهى السرعة والجدية والدقة والشفافية، مما ساهم في إجلاء حقيقة الحادث.

وتابعت الكنيسة بيانها قائلة: "سوف تبدأ إيبارشية شرق المنيا، التي تتبعها الكنيسة، فورًا في عملية الإصلاح وإعادة المكان إلى ما كان عليه قبلًا”.

وناشدت الكنيسة الجميع عدم الالتفات إلى الشائعات والمعلومات المغلوطة البعيدة تمامًا عن الحقيقة، وإلى محاولات التشكيك المغرضة.

واختتمت الكنيسة بيانها قائلة: “حفظ الله الوطن والكنيسة من كل سوء ومن كل شر”.
 

بيان الكنيسة
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