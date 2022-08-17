أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 17 أغسطس 2022

استقرت أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 17 أغسطس ٢٠٢٢، بعد تراجعها أمس بالتزامن مع تراجع أسعار المعدن النفيس عالميا، ووصل سعر أوقية الذهب في السعودية اليوم ١٧٧٥ دولارًا.



أسعار الذهب في السعودية اليوم

وارتفعت أسعار جرام الذهب عيار 24، في المملكة، 214 ريالًا (57.7 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21، (الأكثر تداولا بالأسواق السعودية)، نحو 187.15 ريال (49.91 دولارًا).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 160.41 ريال (42.78 دولارًا).



وبلغت أسعار الذهب الاقتصادى في المملكة عيار 14، نحو 124.77 ريال (33.27 دولارًا).

وبلغ سعر الأوقية (الأوقية) نحو 6656.25 ريال (1775 دولارا)

وبلغ سعر الجنيه الذهب، نحو 1497.18 ريالًا (399.25 دولارًا).

أسعار الذهب في الإمارات



سعر الذهب في الإمارات “أونصة الذهب” سجلت اليوم بالعملة المحلية “6،534.08 ” مقابل بالدولار الأمريكي “1،778.95 “.

كم سعر الذهب اليوم في الإمارات “جرام الذهب عيار 24” سجل اليوم بالعملة المحلية “210.10” مقابل بالدولار الأمريكي “57.20”.

سعر الذهب اليوم “جرام الذهب عيار 22” سجل اليوم بالعملة المحلية “192.59” مقابل بالدولار الأمريكي “52.43”.

سعر الذهب الإمارات اليوم “جرام الذهب عيار 21” سجل اليوم بالعملة المحلية “183.84” مقابل بالدولار الأمريكي “50.05”.

سعر الذهب بالإمارات اليوم “جرام الذهب عيار 18” سجل اليوم بالعملة المحلية “157.57” مقابل بالدولار الأمريكي “42.90”.

سعر الذهب “جرام الذهب عيار 14” سجل اليوم بالعملة المحلية “122.56” مقابل بالدولار الأمريكي “33.37”.

سعر الذهب بالإمارات “جرام الذهب عيار 12” سجل اليوم بالعملة المحلية “105.05” مقابل بالدولار الأمريكي “28.60”.

سعر الذهب الآن “جرام الذهب عيار 10” سجل اليوم بالعملة المحلية “87.54” مقابل بالدولار الأمريكي “23.83”.

أسعار الذهب العالمي



هبطت أسعار الذهب بأكثر من واحد في المئة إلى أدنى مستوياتها في أسبوع يوم الاثنين وسط تراجع حاد لأسعار المعادن النفيسة الأخرى مع صعود الدولار، في ظل مخاوف حيال رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سعر الفائدة وهو ما يزيد الضغوط على المعدن الأصفر.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 1780.40 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1750 بتوقيت جرينتش بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له منذ الثامن من أغسطس آب في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.06 بالمئة إلى 1796.30 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.4 بالمئة، مما يجعل الذهب والسلع الأخرى المسعرة بالعملة الخضراء أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.

ويترقب المستثمرون محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي لشهر يوليو تموز الذي سيصدر يوم الأربعاء للحصول على مزيد من القرائن بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

ويميل رفع أسعار الفائدة إلى زيادة عوائد السندات، مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وقال جيم ويكوف، كبير المحللين في كيتكو للمعادن في مذكرة، إن أسعار الذهب والفضة منخفضة أيضا بسبب مخاوف بشأن الطلب بعد بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين.

ونما الإنتاج الصناعي في الصين، أكبر مستهلك للذهب في العالم، بنسبة 3.8 بالمئة في يوليو تموز مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، متباطئا من 3.9 بالمئة في يونيو حزيران.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 2.6 بالمئة إلى 20.26 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 3.1 بالمئة إلى 932.47 دولار، وتراجع البلاديوم 3.1 بالمئة عند 2152.10 دولار.

سعر الدولار العالمي

ارتفع الدولار لأعلى مستوى له في أسبوع اليوم الثلاثاء 16 أغسطس آب بعدما أثارت بيانات ضعيفة عن الاقتصاد العالمي، لا سيما في الصين، مخاوف من حدوث ركود وألقت بظلالها على عملات مثل الدولار الأسترالي.

وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام سلة عملات، أعلى مستوى له عند 106.81 في التعاملات الأوروبية المبكرة ليعوض جميع خسائره من الأسبوع الماضي حين جعلت بيانات التضخم الأميركية التي جاءت أقل من المتوقع المستثمرون يحجمون عن الدولار ويعودون إلى الأصول الصديقة للمخاطرة.

وارتفع مؤشر الدولار 0.12% إلى 106.6 نقطة.

وقال سيم موه سيونج، خبير العملات في بنك سنغافورة "لا تزال صورة النمو الأميركي قوية لكن يبقى مجمل الصورة العالمية هشا، مع الأخذ في الاعتبار المخاوف بشأن الصين، مما أدى إلى تثبيط معنويات المخاطرة وأضر بالدولار الأسترالي".

وانخفض الدولار الأسترالي 0.44% إلى 0.699 دولار اليوم الثلاثاء، ليتراجع تحت مستوى 0.7 دولار.

وسجل اليوان الصيني 6.84146 مقابل الدولار الأميركي، وهو أدنى مستوى شوهد لآخر مرة في منتصف مايو أيار.

وتراجع اليورو 0.18% إلى 1.0142 دولار، كما انخفض الجنيه الإسترليني، الذي جرى التعامل عليه آخر مرة عند 1.2026 دولار، بنسبة 0.23% خلال اليوم، وانخفض الين الياباني 0.3% أمام الدولار.



