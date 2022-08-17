يرغب العديد من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم أيضا، في معرفة نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق 2022 والحد الأدنى لكلية الهندسة، بعدما أعلن عنها الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق 2022 والحد الأدنى لكلية الهندسة، وهي على النحو التالي:-

وأعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق 2022 والتي بدأت من 365 درجة فأكثر لشعبة العلمي علوم أي بنسبة 89.02%، وبدأت الشعبة الهندسية بـ 341 درجة فأكثر، أي بنسبة 83.17%، أما طلاب الشعبة الأدبية وصل الحد الأدنى إلى 264.5 درجة فأكثر، أي بنسبة 64.51%.

نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق 2022

وجاءت نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق 2022، التي أعلنها وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقِد اليوم الأربعاء 17 أغسطس 2022، بمثول قيادات الوزارة.

فسجلت كلية الطب البشري الحد الأدنى للقبول بـ 375.6، أي بنسبة 91.60%، و374.5 أي بنسبة 91.34 لطب الأسنان، و372 بنسبة 90.73% للعلاج الطبيعي، و369 درجة بنسبة 90% للصيدلة.

الحد الأدنى لكلية الهندسة في المرحلة الأولى للتنسيق 2022

وتابع الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سرد نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق 2022، حيث سجلت الهندسة 343 درجة أي بنسبة 83.65%، أما الشعبة الأدبية فجاءت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بـ 340 درجة أي 82.92%، وجاءت الألسن بـ 329 درجة أي 80.24% و316 درجة للإعلام بنسبة 77.03%، و315 درجة للآثار بنسبة 76.82% و282 درجة للفنون الجميلة أي بنسبة 68.78%.

وفقا لما أعلن عنه وزير التعليم العالي البحث العلمي الجديد، الدكتور محمد أيمن عاشور، خلال مؤتمر صحفي بحضور قيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن إعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق 2022، في مجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة، فإن الحد الأدنى لتنسيق كليات الهندسة للعام الدراسي 2022/2023 على مستوى كافة جامعات جمهورية مصر لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة؛ فقد وصل إلى مستوى 83.65%، أي ما يعادل قيمته 343 درجة.

الكليات المتاحة في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2022

الكليات المتاحة لشعبة علمي علوم:-

- الطب البيطري.

- التمريض.

- العلوم.

- الزراعة.

- الجامعات التكنولوجية.

- الحاسبات والمعلومات.

- الذكاء الاصطناعي.

- الاقتصاد والعلوم السياسية.

- الإعلام.

- الألسن.

الكليات المتاحة لشعبة علمي رياضة:-

- الحاسبات والمعلومات.

- كليات الذكاء الاصطناعي.

- التخطيط العمراني.

- فنون جميلة.

الكليات المتاحة لشعبة أدبي:-

- تربية.

- آداب.

- حقوق.

- سياحة والفنادق.

- خدمة الاجتماعية.

الأماكن الشاغرة بتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات 2023/2022

- الطب البيطري.

- التمريض.

- الزراعة.

- الحسابات والمعلومات.

- الذكاء الاصطناعي.

- اقتصاد وعلوم سياسية.

- الألسن.

- الآثار.

- الإعلام.

موعد تنسيق المرحلة الثانية 2022

ومن جهته، أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه فيما يخص موعد تنسيق المرحلة الثانية 2022، وسوف يتم البدء في تسجيل رغبات الطلاب المنتمين لتلك المرحلة، على أن يكون ابتداءًا من غدا الخميس الموافق 18 أغسطس 2022، حتى يوم 22 من الشهر نفسه.