قيمتها 11 مليون جنيه.. جنايات الزقازيق تؤجل محاكمة سعودي ويمنيين متهمين بحيازة مخدرات

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حبس-أرشيفية
حبس-أرشيفية

قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة في بلبيس، في جلستها مساء اليوم برئاسة المستشار نسيم بيومي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد السيد وسامي زين العابدين والوليد حسين وسكرتارية إسلام محجوب ويامن محمود، تأجيل محاكمة سعودي ويمنيين ومصري متهمين بالاتجار في المواد المخدرة.

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 تأجيل محاكمة سعودي ويمنيين ومصري متهمين بالاتجار في المواد المخدرة


تعود التفاصيل عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بضبط كل من " أحمد. م. ا " 28 عاما يمني الجنسية يعمل مندوب مشتريات و"ثامر. س. ع. ا " سعودي الجنسية و"محمد. غ. م. ع " 22 سنة يمني الجنسية مندوب مبيعات و" يعقوب. ع. ح. ط " 20 سنة طالب بالمعهد التعليمي بالقاهرة وذلك خلال كمين أمني لقيامهم  بتأليف عصابة بأن تولى المتهم الأول إدارتها وتنظيمها وتلقى التعليمات من خارج البلاد وانضم باقي المتهمين إليها وكان من أغراضها الاتجــار في المواد المخدرة.

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كمية لمخدر الأيس الشابو  وزنت 9،500 كجم، كمية لمخدر الهيروين وزنت 2 كجم، وكمية لمخدر الحشيش وزنت 1 كجم، و19 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 11 مليون جنيه.

 

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات وأحالت المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.

جنايات الزقازيق حيازة مخدرات الشرقية اتجار في مواد مخدرة

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