السعودية توقع مع أوزبكستان اتفاقيات استثمارية بـ45 مليار ريال





وقعت المملكة العربية السعودية وأوزبكستان، 10 اتفاقيات في مجال الاستثمار، تصل قيمتها الإجمالية إلى 45 مليار ريال، (الدولار يعادل 3.75 ريال).

تم توقيع الاتفاقيات، اليوم الأربعاء، خلال انعقاد مجلس الأعمال السعودي الأوزبكي بحضور وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، ونائب رئيس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الأوزبكي جمشيد خوجاييف.

أعلنت شركة أكوا باور السعودية، اليوم الأربعاء عن توقيع اتفاقية مع وزارتي الطاقة والاستثمار في أوزبكستان، لتنفيذ مشروع طاقة رياح، بتكلفة تصل إلى نحو 2.4 مليار دولار، وطاقة إنتاجية 1500 ميغاواط، ومن المتوقع تشغيل المشروع بالكامل بحلول الربع الأول من عام 2026.

كان وزير الاستثمار السعودي قد زار جمهورية أوزباكستان في مارس الماضي، والتقى الرئيس الأوزبكي، وحضر منتدى طشقند العالمي للاستثمار، وناقش الوزير والوفد المرافق له الذي ضم مسؤولين من جهات حكومية والقطاع الخاص سبل التعاون في قطاعات الصحة، والزراعة، والتجارة، والطاقة، والبتروكيميائيات.

قال الفالح حينها، إن السعودية وأوزبكستان تستهدفان تنفيذ خطط اقتصادية طموحة، ترمي إلى تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل الوطني، وذلك عبر تطبيق مجموعة واسعة من الإصلاحات، مشيرًا إلى ترحيب السعودية بالاستثمارات الأوزبكية، التي يمكنها الاستفادة من الفرص الاستثمارية في السوق السعودية.