تعرف على موعد تنسيق الدبلومات الفنية لدخول الجامعات 2022
يبحث عدد كبير من الطلاب والطالبات خلال الساعات القليلة الماضية، موعد تنسيق الدبلومات الفنية لدخول الجامعات 2022، والحدود الدنيا لدخول كليات المرحلة الأولى.
وأعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مواعيد بدء تنسيق الطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومات الفنية وطلاب الشهادات العربية والأجنبية للقبول في الجامعات المصرية، حيث تقرر أن يكون يوم السبت المقبل العشرين من أغسطس بدء قبول طلاب المعادلات من الحاصلين على الشهادات العربية والأجنبية.
وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أنه تقرر أن يبدأ تنسيق الشهادات الفنية في النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل على أن يكون للطلاب المرشحين اختبارات قدرات في بعض الكليات والتخصصات،
موعد بداية المرحلة الثانية من التنسيق
وكشف الدكتور أيمن عاشور موعد بداية المرحلة الثانية من التنسيق، حيث تقرر أن تنطلق غدا الخميس الثامن عشر من أغسطس بنفس ضوابط تنسيق المرحلة الأولى على أن تستمر حتى يوم الاثنين المقبل الموافق الثاني والعشرين من أغسطس، حيث تستقبل نحو 269 ألف و2 طالب بحد أدني للشعبة العلمية 246 درجة، وللشعبة الأدبية 238 درجة.
الحدود الدنيا لدخول كليات المرحلة الأولى
طب المنصورة 387
طب سوهاج 386
هندسة بترول وتعدين السويس 386
طب دمياط 386
طب الزقازيق 385
طب فاقوس 384
طب كفر الشيخ 383
طب طنطا 383
طب أسنان جنوب الوادي 382
طب الإسكندرية 382
طب أسنان المنصورة 382
طب القاهرة 381
طب بور سعيد 381
طب أسيوط 381
طب عين شمس 380
طب المنوفية بشبين الكوم 380
طب جنوب الوادي 380
طب الاقصر 379
طب بنها 379
طب أسنان الزقازيق 378
طب المنيا 378
طب حلوان 378
طب قناة السويس بالإسماعيلية 378
طب أسنان كفر الشيخ 377
طب السويس 377
طب الفيوم 377
طب أسنان المنوفية 377
طب العريش 376
طب أسنان أسيوط 376
طب أسوان 376
طب أسنان طنطا 376
طب أسنان عين شمس 376
طب أسنان القاهرة 376
طب أسنان الإسكندرية 376
طب بني سويف 376
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 376
طب الوادي الجديد 375.6
طب أسنان المنيا 375
طب أسنان الفيوم 375
طب أسنان السويس 375
طب أسنان بني سويف 374.5
علاج طبيعي كفر الشيخ 374
علاج طبيعي القاهرة 373
علاج طبيعي بنها 373
صيدلة سوهاج 373
علاج طبيعي جنوب الوادي 372
علاج طبيعي السويس 372
صيدلة المنصورة 372
علاج طبيعي بني سويف 372
صيدلة الزقازيق 371
صيدلة دمنهور 371
صيدلة طنطا 371
صيدلة جنوب الوادي 371
صيدلة عين شمس 370
صيدلة أسيوط 370
صيدلة بور سعيد 370
صيدلة الإسكندرية 370
صيدلة القاهرة 370
صيدلة مدينة السادات 370
صيدلة المنوفية 370
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 370
صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ 370
صيدلة المنيا 369.5
صيدلة ج الوادي الجديد 369
صيدلة حلوان 369
صيدلة بني سويف 369
صيدلة الفيوم 369
حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 367
الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 366
هندسة القاهرة 366
حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 366
هندسة المنصورة 366
طب بيطري المنصورة 365
حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية علوم 365
حاسبات ومعلومات قنا علوم 365
علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 365
هندسة الزقازيق 363
هندسة دمياط 362
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362
هندسة عين شمس 361
هندسة بور سعيد 359
هندسة طنطا 358
هندسة كفر الشيخ 355
هندسة المنوفية بشبين الكوم 354
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 354
كلية الهندسة جامعة دمنهور 354
هندسة الإسكندرية 353
هندسة بنها بشبرا 353
هندسة بنها 353
هندسة السويس 352
هندسة حلوان 352
هندسة حلوان بالمطرية 350
هندسة سوهاج 350
هندسة الفيوم 348
هندسة أسوان 347
حاسبات وذكاء إصطناعي القاهرة رياضة 346
هندسة بني سويف 346
هندسة المنيا 345
هندسة أسيوط 344
هندسة جنوب الوادي 344
تخطيط عمراني القاهرة 344
حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية رياضة 343
حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 343
هندسة الطاقة أسوان 343
حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 342
حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 342