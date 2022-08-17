تعرف على موعد تنسيق الدبلومات الفنية لدخول الجامعات 2022

يبحث عدد كبير من الطلاب والطالبات خلال الساعات القليلة الماضية، موعد تنسيق الدبلومات الفنية لدخول الجامعات 2022، والحدود الدنيا لدخول كليات المرحلة الأولى.

وأعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مواعيد بدء تنسيق الطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومات الفنية وطلاب الشهادات العربية والأجنبية للقبول في الجامعات المصرية، حيث تقرر أن يكون يوم السبت المقبل العشرين من أغسطس بدء قبول طلاب المعادلات من الحاصلين على الشهادات العربية والأجنبية.

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أنه تقرر أن يبدأ تنسيق الشهادات الفنية في النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل على أن يكون للطلاب المرشحين اختبارات قدرات في بعض الكليات والتخصصات،

موعد بداية المرحلة الثانية من التنسيق

وكشف الدكتور أيمن عاشور موعد بداية المرحلة الثانية من التنسيق، حيث تقرر أن تنطلق غدا الخميس الثامن عشر من أغسطس بنفس ضوابط تنسيق المرحلة الأولى على أن تستمر حتى يوم الاثنين المقبل الموافق الثاني والعشرين من أغسطس، حيث تستقبل نحو 269 ألف و2 طالب بحد أدني للشعبة العلمية 246 درجة، وللشعبة الأدبية 238 درجة.

الحدود الدنيا لدخول كليات المرحلة الأولى

طب المنصورة 387

طب سوهاج 386

هندسة بترول وتعدين السويس 386

طب دمياط 386

طب الزقازيق 385

طب فاقوس 384

طب كفر الشيخ 383

طب طنطا 383

طب أسنان جنوب الوادي 382

طب الإسكندرية 382

طب أسنان المنصورة 382

طب القاهرة 381

طب بور سعيد 381

طب أسيوط 381

طب عين شمس 380

طب المنوفية بشبين الكوم 380

طب جنوب الوادي 380

طب الاقصر 379

طب بنها 379

طب أسنان الزقازيق 378

طب المنيا 378

طب حلوان 378

طب قناة السويس بالإسماعيلية 378

طب أسنان كفر الشيخ 377

طب السويس 377

طب الفيوم 377

طب أسنان المنوفية 377

طب العريش 376

طب أسنان أسيوط 376

طب أسوان 376

طب أسنان طنطا 376

طب أسنان عين شمس 376

طب أسنان القاهرة 376

طب أسنان الإسكندرية 376

طب بني سويف 376

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 376

طب الوادي الجديد 375.6

طب أسنان المنيا 375

طب أسنان الفيوم 375

طب أسنان السويس 375

طب أسنان بني سويف 374.5

علاج طبيعي كفر الشيخ 374

علاج طبيعي القاهرة 373

علاج طبيعي بنها 373

صيدلة سوهاج 373

علاج طبيعي جنوب الوادي 372

علاج طبيعي السويس 372

صيدلة المنصورة 372

علاج طبيعي بني سويف 372

صيدلة الزقازيق 371

صيدلة دمنهور 371

صيدلة طنطا 371

صيدلة جنوب الوادي 371

صيدلة عين شمس 370

صيدلة أسيوط 370

صيدلة بور سعيد 370

صيدلة الإسكندرية 370

صيدلة القاهرة 370

صيدلة مدينة السادات 370

صيدلة المنوفية 370

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 370

صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ 370

صيدلة المنيا 369.5

صيدلة ج الوادي الجديد 369

صيدلة حلوان 369

صيدلة بني سويف 369

صيدلة الفيوم 369

حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 367

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 366

هندسة القاهرة 366

حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 366

هندسة المنصورة 366

طب بيطري المنصورة 365

حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية علوم 365

حاسبات ومعلومات قنا علوم 365

علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 365

هندسة الزقازيق 363

هندسة دمياط 362

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362

هندسة عين شمس 361

هندسة بور سعيد 359

هندسة طنطا 358

هندسة كفر الشيخ 355

هندسة المنوفية بشبين الكوم 354

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 354

كلية الهندسة جامعة دمنهور 354

هندسة الإسكندرية 353

هندسة بنها بشبرا 353

هندسة بنها 353

هندسة السويس 352

هندسة حلوان 352

هندسة حلوان بالمطرية 350

هندسة سوهاج 350

هندسة الفيوم 348

هندسة أسوان 347

حاسبات وذكاء إصطناعي القاهرة رياضة 346

هندسة بني سويف 346

هندسة المنيا 345

هندسة أسيوط 344

هندسة جنوب الوادي 344

تخطيط عمراني القاهرة 344

حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية رياضة 343

حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 343

هندسة الطاقة أسوان 343

حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 342

حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 342