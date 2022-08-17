تسهيل إجراءات سفر الهجن المصري للمشاركة في مهرجان بالسعودية

قال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية إن وزارة الزراعة قامت بتسهيل سفر الهجن المصري إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في مهرجان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لسباقات الهجن المزمع انطلاقه يوم 24 اغسطس القادم حتي 3 سبتمبر بمشاركة دول الخليج العربي والأردن والسودان وتشارك مصر بـ 30 جمل من أقوي السلالات المصرية تم اختيارها ووالاشراف على سفرها بواسطة الاتحاد المصرى للهجن.

وأعرب وزير الزراعة عن تفائله بفوز الهجن المصرية وحصولها على مراكز متقدمة في بطولة ولي العهد بالطائف وكرست وزارة الزراعة إمكانياتها في تذليل كل الصعاب أمام البعثه لتسهيل ماموريتها في المعابر ذهابا وعوده وإجراءات السفر لتوفير سبل الراحه للبعثة.