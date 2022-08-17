تسهيل إجراءات سفر الهجن المصري للمشاركة في مهرجان بالسعودية

الاقتصاد
مهرجان الهجن
مهرجان الهجن

قال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية إن وزارة الزراعة قامت بتسهيل سفر الهجن المصري إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في مهرجان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لسباقات الهجن المزمع انطلاقه يوم 24 اغسطس القادم حتي 3 سبتمبر بمشاركة دول الخليج العربي والأردن والسودان وتشارك مصر بـ 30 جمل من أقوي السلالات المصرية تم اختيارها ووالاشراف على سفرها بواسطة الاتحاد المصرى للهجن.

وأعرب وزير الزراعة عن تفائله بفوز الهجن المصرية وحصولها على مراكز متقدمة في بطولة ولي العهد بالطائف وكرست وزارة الزراعة إمكانياتها في تذليل كل الصعاب أمام البعثه لتسهيل ماموريتها في المعابر ذهابا وعوده وإجراءات السفر لتوفير سبل الراحه للبعثة.

وزارة الزراعة الهيئة العامة للخدمات البيطرية مهرجان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لسباقات الهجن السلالات المصرية الاتحاد المصرى للهجن

الأكثر قراءة

عاجل..عدلي القيعي يهدد باللجوء للقضاء "طالع التفاصيل"

ليس سيلفا.. نجم مانشستر سيتي يعرض نفسه على برشلونة

عاجل.. إصابة 9 أشخاص في حادث مروع بالطريق الأوسطى بحلوان

عاجل.. الأهلي يخطط لعقد صفقة تبادلية كبرى مع بيراميدز "طالع التفاصيل"

عاجل.. ضربة موجعة قوية للأهلي قبل موقعة ايسترن كومباني

عاجل.. مرتضى منصور يفتح النار على جماهير الزمالك والسبب مثير

الأهلي ينجح في ضم نجم إنبي تحت أنظار الزمالك

عاجل.. موقف الخطيب من عودة فايلر لتدريب الأهلي