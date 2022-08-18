رئيس جامعة العلمين يزف بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة

طلاب وجامعات
جامعة العلمين
جامعة العلمين

قال  الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة العلمين الدولي، إنه أجتمع اليوم مع وزير التعليم العالي في إطار تحديد الحد الادنى للجامعات الخاصة والأهلية، مشيرًا إلى أن الاجتماع لم ينتهي حتى الآن. 

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رئيس جامعة العلمين يكشف عن استعدادات العام الدراسي الجديد وشروط القبول (فيديو)

هناك 12 جامعة أهلية ستدخل الخدمة هذا العام

 وتابع "الكردي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الإثنين، أن هناك 12 جامعة اهلية ستدخل الخدمة هذا العام، وهذا يتيح لعدد كبير من الطلاب لتحقيق رغباتهم  في الدخول إلى الكليات العلمية والعملية، بسبب اتاحة عدد اكبر من الأماكن، وبالتالي استيعاب عدد أكبر من الطلاب. 

جامعة العلمين تمنح درجة البكالوريوس في الصحة العامة

وأضاف أن جامعة العلمين لديها كلية تعد الأولى من نوعها التي تمنح درجة البكالوريوس في الصحة العامة بالتعاون مع احدى الجامعات الامريكية.

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قرار مهم من الرئيس السيسي بشأن جامعة العلمين

تعاون مع الجامعات الأمريكية في برنامج الأمن السيبراني

ولفت إلى أن جامعة العلمين تتعاون مع الجامعات الامريكية في برنامج الأمن السيبراني والتصميم،  وهناك تعاون مع جامعة فرنسية في الإعلان والاتصال.

فضائية dmc درجة البكالوريوس في الصحة العامة ب الأمن السيبراني وزير التعليم العالى

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