رئيس جامعة العلمين يزف بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة

قال الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة العلمين الدولي، إنه أجتمع اليوم مع وزير التعليم العالي في إطار تحديد الحد الادنى للجامعات الخاصة والأهلية، مشيرًا إلى أن الاجتماع لم ينتهي حتى الآن.

هناك 12 جامعة أهلية ستدخل الخدمة هذا العام

وتابع "الكردي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الإثنين، أن هناك 12 جامعة اهلية ستدخل الخدمة هذا العام، وهذا يتيح لعدد كبير من الطلاب لتحقيق رغباتهم في الدخول إلى الكليات العلمية والعملية، بسبب اتاحة عدد اكبر من الأماكن، وبالتالي استيعاب عدد أكبر من الطلاب.

جامعة العلمين تمنح درجة البكالوريوس في الصحة العامة

وأضاف أن جامعة العلمين لديها كلية تعد الأولى من نوعها التي تمنح درجة البكالوريوس في الصحة العامة بالتعاون مع احدى الجامعات الامريكية.

تعاون مع الجامعات الأمريكية في برنامج الأمن السيبراني

ولفت إلى أن جامعة العلمين تتعاون مع الجامعات الامريكية في برنامج الأمن السيبراني والتصميم، وهناك تعاون مع جامعة فرنسية في الإعلان والاتصال.