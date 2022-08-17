ميناء دمياط يستقبل 1570 طن من القمح الروسي

أعلن المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بأن الميناء استقبل ظهر اليوم الأربعاء سفينة ترفع علم مالطا وقادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ1570 طنا من القمح لصالح القطاع الخاص.

وأوضح المركز - فى بيان - أن وصول السفينة يأتي تأكيدا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح في إطار جهود الدولة لتسهيل إجراءات استقبال الشحنات واتخاذ العديد من الخطوات الإستباقية والتي تهدف إلى مواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية إحتياجاتها من القمح.

وأشار المركز إلي أن الميناء شهد خلال الـ24 ساعة الماضية تداول 29 سفينة للحاويات والبضائع العامة.

وأضاف البيان أنه غادر الميناء قطارين بحمولة إجمالية 2620 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكفر الشيخ، وقطار بعد أن تم تفريغ 25 حاوية قادمة من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات 3552 شاحنة، فيما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 540 ألفا و62 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 187 ألفا و118 طنا.

كما بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 240 ألفا و40 طنا شملت 2590 طن مولاس و6500 طن يوريا و14950 طن بضائع متنوعة، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 29 ألفا و941 طن تضمنت 4148 طن أبلاكاش و10234 طن ذرة و3400 طن أرز و300 قطن و2187 طن حديد و3700 طن خردة و5972 طن قمح.