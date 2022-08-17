موعد عودة المعلمين والمعلمات للمدارس 1444.. وزارة التعليم السعودية توضح

يتسائل مجموعة كبيرة من المواطنين في المملكة العربية السعودية، خلال الفترة الأخيرة، عن موعد عودة المعلمين والمعلمات للمدارس 1444 والطلاب والإداريين.

وبدأ العد التنازلي لموعد عودة المعلمين والمعلمات للمدارس وبدء الدراسة، حيث أن بدأ الجميع من أولياء الأمور والمعلمين والإداريين والطلاب يتسائلون عن موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات بالمملكة العربية السعودية، وذلك على حسب العام الدراسي الجديد والتقويم 1444.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، موعد عودة المعلمين والمعلمات للمدارس 1444 والإداريين والطلاب أيضا، والتقويم الجديد للعام الدراسي، وهو على النحو التالي:-

موعد عودة المعلمين والمعلمات للمدارس 1444

ازدادت معدلات البحث بشكل كبير من قبل المواطنين لمعرفة عودة المعلمين والمعلمات للمدارس 1444 فى بداية العام الدراسي الجديد، وأعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن موعد بدء الدراسة وعودة المدارس والجامعات للعام الجديد، والتي من المقرر عودة المدارس في المملكة العربية السعودية يوم 1-2-1444 وسوف يكون موافق 28 أغسطس 2022، وبهذه سوف يكون عودة جميع الإداريين والمشرفين في جميع المدارس يوم 22/8/1444، ويكون عودة المعلمين والمعلمات للمدارس يوم 22 أغسطس 2022.

موعد عودة الطلاب السعوديين للمدارس 1444

ولقد تقرر أن تكون السنة الدراسية 3 فصول وتم ذلك في الموتمر الذي تم في وزارة التعليم، وأن موعد الدراسة سوف يكون في 28 أغسطس 2022 ويعود جميع الطلاب والطالبات للمدارس.

ومن جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم السعودية أن الحضور لجميع الطلاب والطالبات والمعلمين والإداريين سوف يكون حضوريا واشتراط أخذ اللقاح للحماية من فيروس كورونا المستجد، وهذا من ضمن شروط بدء العام الدراسي الجديد.

بعد التعديل.. تعرف على التقويم الجديد للعام الدراسي

في الموتمر الذي عقدته وزارة التربية والتعليم السعودية، أعلنت الوزارة بعد انتهاء الموتمر موعد بدء الدراسة للمدارس والجامعات ولجميع الطلاب والطالبات، بالإضافة إلى إعلانها أيضًا عن التقويم الجديد للعام الدراسي 1444 بعد تعديله، ومن خلال هذا التقويم يمكن الإطلاع على تاريخ العودة لجميع المعلمين والإداريين ولجميع الطلاب والطالبات مع بداية العام الجديد في المملكة العربية السعودية.