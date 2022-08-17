تعرف على طريقة التقديم على منحة الأرامل والمطلقات.. والشروط

يسعى عدد كبير من المواطنات السعوديات، لمعرفة طريقة التقديم على منحة الأرامل والمطلقات والشروط الواجب توافرها في المتقدمات، بالإضافة إلى طريقة إرسال طلب مساعدة من الديوان الملكي.

وأصدر الديوان الملكي السعودي، قرارا عاجلا لمساعدة المطلقات والأرامل بإعلان منح الأرامل والمطلقات المنحة الملكية للمملكة العربية السعودية، والمنحة إلى تقديم مساعدة مالية لهن لذلك وجدنا أن العديد من مواطني المملكة العربية السعودية يبحثون عن شروط الحصول على هذه المنحة بالإضافة إلى طريقة التقديم لها

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، طريقة التقديم على منحة الأرامل والمطلقات والشروط، وهي على النحو التالي:-

طريقة التقديم على منحة الأرامل والمطلقات

- تسجيل الدخول إلى موقع الديوان الملكي السعودي (اضغط هنـــــــا).

- ثم قومي بتسجيل الدخول إلى موقع الديوان الملكى عن طريق (إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور).

- إذا لم يكن لديك حساب على الموقع فقومي بإنشاء حسابًا جديدًا، ويمكنك إنشاؤه بالنقر فوق مستخدم جديد.

- يجب إدخال جميع البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها.

- بعد قيامك بالتسجيل في الموقع وملء جميع البيانات المطلوبة قم باختيار المنحة الملكية.

- يمكنك أيضًا تقديم طلب مساعدة مالية أو منح أرض زراعية مجانًا من خلال مجلس الشؤون القروية والإسكان السعودي.

شروط الحصول على منحة الأرامل والمطلقات

- يجب أن تكون المتقدمة للمنحة أرملة أو مطلقة.

- يجب أن تكون المتقدمة للمنحة مقيمة بشكل دائم في المملكة العربية السعودية.

- يشترط على المتقدمة للمنحة أن تكون سعودية الجنسية.

طريقة إرسال طلب مساعدة من الديوان الملكي

يمكنك إرسال طلب مساعدة من الديوان الملكي، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

- يجب أولًا الاتصال بمكتب الديوان عن طريق إرسال رسالة نصية.

- هذه الرسالة مكتوبة بها بسم الله الرحمن الرحيم.

- ثم نكتب تحية طيبة وبعد سمو خادم الحرمين الشريفين.

- قم بتحميل كافة المعلومات حول طلب المساعدة الخاص بك سواء كانت مساعدة مادية أو مساعدة علاجية.

- بعد ذلك تقدم شكر لخادم الحرمين الشريفين.

- أخيرًا اكتب اسمك ورقم هاتفك المحمول وعنوانك.