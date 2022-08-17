أمانة تبوك تتيح "خدمات المتاجر المتنقلة" لدعم الأفراد في مزاولة أعمال البيع



وفرت أمانة منطقة تبوك حاضنات للمتاجر المتنقلة، بحيث يمكن المستفيد إصدار رخصة لمنفذ بيع متجر متنقل، أو عربة متنقلة للأنشطة الغذائية وغير الغذائية عبر "منصة بلدي"؛ وذلك بهدف تنظيم عملية البيع في الأماكن العامة من خلال حاضنات الأعمال، ومسارات العربات المتنقلة، والحرص على سلامة الزوار، وخلق بيئة جاذبة؛ سعيًا من الأمانة في دعم قطاع الأعمال، وتمكين الأفراد من مزاولة أعمال البيع.



وتهدف الأمانة من خلال خدمات المتاجر المتنقلة إلى خلق فرص استثمارية جديدة في قطاع الأعمال، وطرح المزيد من الفرص للباحثين عن عمل وتسهيل إجراءات التراخيص، عبر منصة "بلدي" دون الحاجة إلى زيارة الأمانة أو البلدية، وذلك ضمن الخطط الإستراتيجية للتحول الرقمي، كما أن الخدمات المقدمة تسهم مباشرة في تحسين المشهد الحضري في مدن المملكة بتوفير بيئة آمنة ومنظمة.



ويمكن المستفيد الحصول على عدد من الخدمات للمتاجر المتنقلة، وتشمل: (إصدار رخصة مؤقتة لمنفذ بيع متجر متنقل - تعديل رخصة مؤقتة لمنفذ بيع متجر متنقل - إلغاء رخصة مؤقتة لمنفذ بيع متجر متنقل - إصدار رخصة عربة متنقلة – تعديل رخصة عربة متنقلة - تجديد رخصة عربة متنقلة – إلغاء رخصة عربة متنقلة).



ويشترط للاستفادة من هذه الخدمات أن يكون المتقدم بطلب الخدمة سعودي الجنسية، لا يقل عمره عن 18 سنة، وألا يكون موظفًا حكوميًا.